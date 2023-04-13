"Тренируйся как солдат": в Польше создали программу военной подготовки для гражданских

Главной целью программы является создание резервов для Войска Польского на фоне российско-украинской войны. Курсантов будут обучать основным навыкам владения оружием, оказанию медицинской помощи и выживанию в сложных условиях.

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Вооруженные силы Польши на фоне российской агрессии в Украине решили расширить программу добровольной подготовки граждан. Новая программа имеет название "Тренируйся как солдат" и рассчитана на 16-дневный курс подготовки для мужчин и женщин, в котором особое внимание будет уделено обращению с оружием, правилам самообороны, оказанию первой медицинской помощи и выживанию. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

"Тренируйся как солдат" — это расширенная версия программы "Тренируйся с армией", главной задачей которой является создание резервов для польской армии.

"Проект ориентирован на всех, кто хочет пройти базовую военную подготовку и быть готовым защищать родину в случае угрозы", — говорится в сообщении.

При этом курсы не покажутся добровольцам неким приятным времяпровождением, напротив участники программы будут приобретать практические навыки обращения с оружием, учиться реагировать в сложной ситуации и оказывать первую медицинскую помощь, а также уметь выживать в сложных условиях.

"Все это часть программы, кульминацией которой является военная присяга", — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак комментируя инициативу.

Программа подразумевает полное обеспечение добровольцев: военные части будут бесплатно обеспечивать питанием, проживанием и необходимым снаряжением. Более того курсанты получат страховку и вознаграждение за обучение в качестве рядового резервиста в размере 130 злотых (1140 грн) за день.

Всего 16-дневные курсы будут разделены на две части. На первом этапе добровольцы ознакомятся с частью и инструкторами. Затем на 30-ти базах Войска Польского они пройдут основную подготовку в рамках "Тренируйся как солдат".

По словам главы Минобороны, эта инициатива весьма актуальна для Польши, поскольку недалеко от границ идет кровопролитная война.

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