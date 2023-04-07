Ось Берлин – Москва – Пекин больше не существует. Польский визит Зеленского подписал ей приговор

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Визит Зеленского в Польшу и немецкий суперпроект

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу действительно стал знаковым.

Помните мои посты о разработке Балто-Черноморской дуги?

Фактически идет реинкарнация геполитического конструкта времен гетмана Выговского и Гадячского соглашения по созданию триумвирата в составе Великого Княжества Литовского, Королевства Польского и Великого Княжества Русского.

Прошло более трех с половиной веков, и мы стали свидетелями формирования нового стратегического союза двух суверенных государств: Польши и Украины.

Это также реализация идей украинского геополитика и поэта Юрия Липы — Черноморской доктрины с сердцевиной в Украине.

На самом деле, мы стали свидетелями разрушения крупнейшего в истории и наиболее перспективного наращивания потенциала геополитической оси Берлин — Москва — Пекин (с короткой "остановкой" в Минске).

Это фактически уничтожает евразийские амбиции и Пекина, и Берлина с использованием транзитного потенциала России в качестве межконтинентального "моста".

Ставит крест на пан-евразийских планах Германии по превращению ее, по замыслу Меркель, в "четвертый экономический рейх" путем расширения контролируемого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Можно сказать, что амбиции Берлина на ведущую роль на материковом пространстве трижды потерпели неудачу: дважды путем мировых войн и в третий раз — в результате современных потрясений.

Теперь немецкий бизнес выходит из РФ и сокращает торговое обращение с Китаем.

Но ведь вспомним, до этой войны торговым партнером номер один для Германии были не США или Франция, а именно Китай…

Итак, Германии придется удовлетвориться статусом "только" осевой страны Европы, а Китая — осевой страны Азии.

Балто-Черноморская дуга от Финляндии (недавно принятой в НАТО — совпадение?) в Турцию (формирующей свой тюркский союз стран) полностью разрубает паневразийскую ось Берлин — Москва — Пекин, которая могла стать гордиевым узлом для тех же США и Британии.

Следовательно, все новые оси из Азии, которые будут идти в Европу, например из Индии, теперь будут проходить через Анкару и, возможно, Киев.

В то же время роль Германии как осевой страны Европы может быть существенно изменена. Сейчас ядром ЕС выступает германский союз (ФРГ, Австрия и страны Бенилюкса).

Скандинавское субъядро и Франция играли отдельные системообразующие роли.

Но теперь может появиться новое "славянское ядро" в составе Польши, Украины и, в перспективе, Беларуси.

А это 80 млн человек в качестве противовеса 90 млн в ФРГ и Австрии.

Конечно, речь идет о положительной конкуренции. И это формат мультиполярного ЕС, а не германо-осевого.

Как Украина и Польша разрулили зерновой кризис

Президенту Зеленскому повезло с Матеушем Моравецким, который является настоящим визионером общего будущего двух стран.

Это проявляется даже на тактическом уровне.

Вспомните мои недавние публикации по поводу проблем с украинским зерном, которые могли возникнуть в Польше.

Тогда я заметил, что эту проблему не нужно замалчивать или решать кулуарно.

Должна быть зрелая государственная позиция и партнерские переговоры.

И именно в таком ключе эту проблему и будут решать.

В чем дело?

Так называемые "перекупы", пользуясь логистическими проблемами нашего аграрного сектора, по дешевке скупают в Украине зерно и перепродают его в Польше с огромными скидками сразу после пересечения границы между нашими странами.

Страдают от этого и наши фермеры (у них по дешевке скупают их продукт), и польские (на их рынке по дешевке продают конкурентный товар).

Парадокс состоит в том, что Польша для нас не является приоритетным рынком сбыта зерна, но критически важна с точки зрения логистики.

При неумелом модерировании этот конфликт мог завершиться для нас огромным ущербом.

Украинское зерно стало не яблоком раздора, а символом единения Фото: kievvlast.com.ua

Радио Свобода пишет:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили недовольство, вызванное украинским зерном в Польше.

"Мы не обошли также и тяжелую тему для поляков… а именно, проблемы на польском рынке с украинским зерном, товарами сельскохозяйственной продукции. Мы предложили определенные решения, которые должны быть быстро воплощены, потому что сегодня четко понятно, что эти проблемы также создают головную боль", – заявил Моравецкий.

Он отметил, что Польша и Украина открывают новый железнодорожный пункт пересечения границы между Рава-Русской и Гребенным".

Детали соглашения не сообщаются, но я немного открою "инсайд": Польша будет выполнять роль "таможенного склада", то есть, наше зерно будет транзитироваться без права растаможки.

Поляки существенно расширят для нас зерновые коридоры: балтийские порты, железную дорогу, терминалы для хранения зерна.

Так наши фермеры смогут выйти на более ликвидные мировые рынки и увеличить цену реализации зерна, а польские фермеры не будут получать убытки.

Украина и Польша формируют новую европейскую реальность

Но от тактики вернемся к стратегии.

На мой взгляд, следующая встреча на высшем уровне должна завершиться подписанием между Польшей и Украиной аналога Елисейского соглашения 1963 между Францией и Германией.

Именно этим соглашением был положен конец многолетней вражде французов и немцев и заложен фундамент для будущего сотрудничества, которое завершилось образованием ЕС.

Кстати, ключевая идея соглашения заключалась в сближении народов двух стран, в том числе молодежи.

Акцент был сделан на изучении языков двух народов, на взаимном признании дипломов.

Было создано франко-германское бюро по делам молодежи, франко-немецкие средние школы, проведены международные обмены студентами.

Города и регионы заключали соглашения о братстве.

Именно контакты на уровне молодежи двух стран создали основу для стратегического союза Франции и Германии, которые сейчас являются лидерами современной Европы.

И такой фундамент должен возникнуть между Польшей и Украиной.

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