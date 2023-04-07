Ось Берлин – Москва – Пекин больше не существует. Польский визит Зеленского подписал ей приговор
"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу действительно стал знаковым. Мы стали свидетелями разрушения крупнейшего в истории и наиболее перспективного наращивания потенциала геополитической оси Берлин — Москва — Пекин". Мнение.
Визит Зеленского в Польшу и немецкий суперпроект
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу действительно стал знаковым.
Помните мои посты о разработке Балто-Черноморской дуги?
Фактически идет реинкарнация геполитического конструкта времен гетмана Выговского и Гадячского соглашения по созданию триумвирата в составе Великого Княжества Литовского, Королевства Польского и Великого Княжества Русского.
Прошло более трех с половиной веков, и мы стали свидетелями формирования нового стратегического союза двух суверенных государств: Польши и Украины.
Это также реализация идей украинского геополитика и поэта Юрия Липы — Черноморской доктрины с сердцевиной в Украине.
На самом деле, мы стали свидетелями разрушения крупнейшего в истории и наиболее перспективного наращивания потенциала геополитической оси Берлин — Москва — Пекин (с короткой "остановкой" в Минске).
Это фактически уничтожает евразийские амбиции и Пекина, и Берлина с использованием транзитного потенциала России в качестве межконтинентального "моста".
Ставит крест на пан-евразийских планах Германии по превращению ее, по замыслу Меркель, в "четвертый экономический рейх" путем расширения контролируемого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Можно сказать, что амбиции Берлина на ведущую роль на материковом пространстве трижды потерпели неудачу: дважды путем мировых войн и в третий раз — в результате современных потрясений.
Теперь немецкий бизнес выходит из РФ и сокращает торговое обращение с Китаем.
Но ведь вспомним, до этой войны торговым партнером номер один для Германии были не США или Франция, а именно Китай…
Итак, Германии придется удовлетвориться статусом "только" осевой страны Европы, а Китая — осевой страны Азии.
Балто-Черноморская дуга от Финляндии (недавно принятой в НАТО — совпадение?) в Турцию (формирующей свой тюркский союз стран) полностью разрубает паневразийскую ось Берлин — Москва — Пекин, которая могла стать гордиевым узлом для тех же США и Британии.
Следовательно, все новые оси из Азии, которые будут идти в Европу, например из Индии, теперь будут проходить через Анкару и, возможно, Киев.
В то же время роль Германии как осевой страны Европы может быть существенно изменена. Сейчас ядром ЕС выступает германский союз (ФРГ, Австрия и страны Бенилюкса).
Скандинавское субъядро и Франция играли отдельные системообразующие роли.
Но теперь может появиться новое "славянское ядро" в составе Польши, Украины и, в перспективе, Беларуси.
А это 80 млн человек в качестве противовеса 90 млн в ФРГ и Австрии.
Конечно, речь идет о положительной конкуренции. И это формат мультиполярного ЕС, а не германо-осевого.
Как Украина и Польша разрулили зерновой кризис
Президенту Зеленскому повезло с Матеушем Моравецким, который является настоящим визионером общего будущего двух стран.
Это проявляется даже на тактическом уровне.
Вспомните мои недавние публикации по поводу проблем с украинским зерном, которые могли возникнуть в Польше.
Тогда я заметил, что эту проблему не нужно замалчивать или решать кулуарно.
Должна быть зрелая государственная позиция и партнерские переговоры.
И именно в таком ключе эту проблему и будут решать.
В чем дело?
Так называемые "перекупы", пользуясь логистическими проблемами нашего аграрного сектора, по дешевке скупают в Украине зерно и перепродают его в Польше с огромными скидками сразу после пересечения границы между нашими странами.
Страдают от этого и наши фермеры (у них по дешевке скупают их продукт), и польские (на их рынке по дешевке продают конкурентный товар).
Парадокс состоит в том, что Польша для нас не является приоритетным рынком сбыта зерна, но критически важна с точки зрения логистики.
При неумелом модерировании этот конфликт мог завершиться для нас огромным ущербом.
Радио Свобода пишет:
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили недовольство, вызванное украинским зерном в Польше.
"Мы не обошли также и тяжелую тему для поляков… а именно, проблемы на польском рынке с украинским зерном, товарами сельскохозяйственной продукции. Мы предложили определенные решения, которые должны быть быстро воплощены, потому что сегодня четко понятно, что эти проблемы также создают головную боль", – заявил Моравецкий.
Он отметил, что Польша и Украина открывают новый железнодорожный пункт пересечения границы между Рава-Русской и Гребенным".
Детали соглашения не сообщаются, но я немного открою "инсайд": Польша будет выполнять роль "таможенного склада", то есть, наше зерно будет транзитироваться без права растаможки.
Поляки существенно расширят для нас зерновые коридоры: балтийские порты, железную дорогу, терминалы для хранения зерна.
Так наши фермеры смогут выйти на более ликвидные мировые рынки и увеличить цену реализации зерна, а польские фермеры не будут получать убытки.
Украина и Польша формируют новую европейскую реальность
Но от тактики вернемся к стратегии.
На мой взгляд, следующая встреча на высшем уровне должна завершиться подписанием между Польшей и Украиной аналога Елисейского соглашения 1963 между Францией и Германией.
Именно этим соглашением был положен конец многолетней вражде французов и немцев и заложен фундамент для будущего сотрудничества, которое завершилось образованием ЕС.
Кстати, ключевая идея соглашения заключалась в сближении народов двух стран, в том числе молодежи.
Акцент был сделан на изучении языков двух народов, на взаимном признании дипломов.
Было создано франко-германское бюро по делам молодежи, франко-немецкие средние школы, проведены международные обмены студентами.
Города и регионы заключали соглашения о братстве.
Именно контакты на уровне молодежи двух стран создали основу для стратегического союза Франции и Германии, которые сейчас являются лидерами современной Европы.
И такой фундамент должен возникнуть между Польшей и Украиной.Важно