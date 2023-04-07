Вiсь Берлін – Москва – Пекін більше не iснує. Польський візит Зеленського підписав їй вирок

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Візит Зеленського в Польщу та німецький суперпроект

Візит президента України Володимира Зеленського у Польщу дійсно став знаковим.

Памятаєте мої пости про створення Балто-Чорноморської дуги?

Фактично йде реінкарнація геполітичного конструкта часів гетьмана Виговського та Гадячської угоди щодо створення триумвірату у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Великого Князівства Руського.

Пройшло більше трьох з половиною століть, і ми стали свідками формування нового стратегічного союзу вже двох суверенних держав: Польщі та України.

Це також і реалізація ідей українського геополітика та поета Юрія Липи — Чорноморської доктрини із осердям в Україні.

Насправді, ми стали свідками руйнації найбільшої в історії та найбільш перспективної щодо нарощення потенціалу геополітичної вісі Берлін — Москва — Пекін (із короткою "зупинкою" у Мінську).

Це фактично знищує євразійські амбіції і Пекіна, і Берліна із використанням транзитного потенціалу Росії у якості міжконтинентального "мосту".

Ставить хрест на панєвразійських планах Німеччини по перетворенню її за задумом Меркель у "четвертий економічний рейх" шляхом розширення контрольованого економічного простору від Лісабону до Владивостоку.

Можна сказати, що амбіції Берліна на провідну роль на материковому просторі тричі зазнали невдачі: двічі шляхом світових війн і третій раз — внаслідок сучасних потрясінь.

Тепер німецький бізнес виходить з РФ і скорочує торгівельний обіг з Китаєм.

Але ж згадаймо, до цієї війни торгівельним партнером номер один для Німеччини були не США чи Франція, а саме Китай…

Отже Німеччині доведеться задовольнитись статусом "лише" осьової країни Європи, а Китаю — осьової країни Азії.

Балто-Чорноморська дуга від Фінляндії (яку нещодавно прийняли у НАТО — співпадіння???) до Туреччини (яка формує свій тюркський союз країн) повністю розрубає панєвразійську вісь Берлін — Москва — Пекін, яка могла стати гордієвим вузлом для тих же США та Британії.

А отже, всі нові вісі з Азії, які будуть йти у Європу, наприклад з Індії, тепер будуть проходити через Анкару та, можливо, Київ.

В той же час, роль Німеччини як осьової країни Європи може бути суттєво відозмінена. Зараз ядром ЄС виступає німецький союз (ФРН, Австрія та країни Бенілюксу).

Скандинавське субядро та Франція грали окремі системоутворюючі ролі.

Але тепер може зявитись нове "словянське ядро" у складі Польщі, України та у перспективі — Білорусі.

А це 80 млн людей у якості противаги 90 млн у ФРН та Австрії.

Звичайно, мова йде про позитивне конкурування. І це формат мультиполярного ЄС, а не німецько-осьового.

Як Україна та Польща розрулили зернову кризу

Президенту Зеленському пощастило з Матеушем Моравецьким, який є справжнім візіонером спільного майбутнього двох країн.

Це проявляється навіть на тактичному рівні.

Згадайте мої нещодавні публікації щодо проблем з українським зерном, які могли виникнути в Польщі.

Тоді я зауважив, що цю проблему не треба замовчувати чи вирішувати кулуарно.

Має бути зріла державна позиція та партнерські перемовини.

І саме у такому ключі цю проблему і вирішуватимуть.

В чому справа?

Так звані "перекупи", користуючись логістичними проблемами нашого аграрного сектору, за безцінь скуповують в Україні зерно та перепродають його у Польщі із величезними знижками одразу по перетині кордону між нашими країнами.

Страждають від цього і наші фермери (у них за безцінь скуповують їх продукт) і польські (на їх ринку задешево продають конкурентний товар).

Парадокс полягає у тому, що Польща для нас не є пріоритетним ринком збуту зерна, але критичо важлива з точки зору логістики.

При невмілому модеруванні, цей конфлікт міг завершитись для нас величезними збитками.

Українське зерно стало не яблуком розбрату, а символом єднання Фото: kievvlast.com.ua

Радіо "Свобода" пише:

"Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили невдоволення, викликане українським зерном у Польщі.

"Ми не оминули також і важкої теми для поляків… а саме проблеми на польському ринку з українським зерном, товарами сільськогосподарської продукції. Ми запропонували певні рішення, які повинні бути швидко втілені, тому що сьогодні чітко зрозуміло, що ці проблеми також створюють головний біль", – заявив Моравецький.

Він зазначив, що Польща та Україна відкривають новий залізничний пункт перетину кордону між Рава-Руською та Гребенним".

Деталі угоди не повідомляються, але я трішки відкрию "інсайд": Польща буде виконувати роль "митного складу", тобто наша зерно буде транзитуватись без права розмитнення.

Натомість, поляки суттєво розширять для нас зернові коридори: балтійські порти, залізницю, термінали для зберігання зерна.

Так наші фермери зможуть вийти на більш ліквідні світові ринки та збільшити ціну реалізації зерна, а польські фермери не отримуватимуть збитків.

Україна та Польща формують нову європейську реальність

Але від тактики повернимось до стратегії.

На мій погляд, наступна зустріч на найвищому рівні має завершитись підписанням між Польщею та Україною аналогу Єлисейської угоди 1963 року між Францією та Німеччиною.

Саме цією угодою було покладено край багаторічному ворогуванню французів та німців та закладені підмурки для майбутнього співробітництва, що завершилось утворенням ЄС.

До речі, ключова ідея угоди полягала у зближенні народів двох країн, зокрема молоді.

Акцент було зроблено на вивченні мов двох народів, на взаємному визнанні дипломів.

Було створено Франко-німецьке бюро у справах молоді, франко-німецькі середні школи, проведено міжнародні обміни студентами.

Міста та регіони укаладали угоди про братерство.

Саме контакти на рівні молоді двох країн створили підмурок для стратегічного союзу Франції та Німеччини, які зараз є лідерами сучасої Європи.

І такий підмурок має виникнути між Польщею та Україною.

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