Уже дома и готовы защищать: Британия завершила подготовку 14 тысяч украинских военных

По словам представителя минобороны Британии, его страна сыграла важную роль в процессе военной поддержки Украины и продолжает инициировать расследования военных преступлений РФ.

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14 тысяч военнослужащих из Украины успешно завершили обучение в Великобритании и вернулись домой. Об этом заявил 27 апреля секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон, сообщает издание Sky News.

Комментируя вопрос об Украине в палате общин, Меррисон заявил, что обучение украинских военных прошло успешно и они уже готовы защищать Украину.

"Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", – отметил Мэррисон.

По словам Меррисона, июньская конференция по восстановлению Украины доказывает, что Великобритания сыграла важную роль в этом процессе. Также он отметил, что Великобритания помогает в расследовании военных преступлений РФ в Украине и добавил, что Британия берет на себя инициативу во всех аспектах.

"Мы инициировали создание Международного фонда для Украины, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, является действительно значительным достижением", – отметил он.

Напомним, 13 апреля минобороны Польши сообщило, что ВС Польши на фоне российской агрессии в Украине решили расширить программу добровольной 16-ти дневной подготовки граждан с названием "Тренируйся как солдат".

Ранее, в начале февраля, издание Sky News показало, как украинские военные проходят проходят подготовку в академии пехотных войск в испанском Толедо.