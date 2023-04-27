Ворог залишиться без зв'язку: військові отримають нові комплекси РЕБ для бронетехніки

Мобільні засоби радіоелектронної боротьби дозволять екіпажу виявляти супротивника та пригнічувати його зв'язок під час бойових дій.

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У США розроблять комбіновану технологію радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки та кіберзахисту, якою оснащуватимуть броньовану техніку. Про це пише Defence News, посилаючись на керівника Управління армійської програми з розвідки, радіоелектронної боротьби та датчиків Марка Кітца.

За його словами, розробка нової технології розпочнеться цього року, а вже в 2024 році армія США розраховує провести перші бойові демонстрації. Система РЕБ наземного рівня має забезпечити американським військовим велику обізнаність на полі бою, а також придушувати ворожі засоби зв'язку.

Їх пропонують встановити на багатоцільових броньованих машинах AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle). Вони замінять військові машини M113 часів війни у В'єтнамі, сотні яких було відправлено до України у межах військової допомоги для боротьби з російським вторгненням. AMPV мають багато загальних деталей з багатьма типами військової техніки США, зокрема гаубицями, що спростить їх обслуговування.

Сучасна війна часто ведеться в електромагнітному спектрі, адже його використовують системи наведення, зв'язку та визначення цілей. Як зазначає Defence News, армія США намагається посилити свій арсенал радіоелектронної боротьби для великомасштабних битв із Китаєм чи Росією після багатьох років зосередження уваги на боротьбі з тероризмом та на Близькому Сході.

Раніше в квітні Управління з розвідки, радіоелектронної боротьби і датчиків звернулося до компанії Lockheed Martin із проханням впровадити подібну технологію в бойові машини Stryker виробництва General Dynamics і розпочала проєктування системи для встановлення на AMPV виробництва BAE Systems. Сума операції оцінюється у $73 млн.

Раніше писали, що ВПС США отримають покращені літаки РЕБ EC-37B Compass Call, які розробили L3Harris Technologies, BAE Systems та Gulfstream. Він має забезпечити американських військових можливістю придушувати радари та усувати радіоелектронні перешкоди.

Фокус розбирався, яку роль кошти РЕБ грають у війні з Росією. Прямо зараз комплекси допомагають ЗСУ збивати безпілотники, відводити ракети від цілей та виявляти супротивника.