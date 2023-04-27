Враг останется без связи: военные получат новые комплексы РЭБ для бронетехники

Мобильные средства радиоэлектронной борьбы позволят экипажу обнаруживать противника и подавлять его связь во время боевых действий.

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В США разработают комбинированную технологию радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и киберзащиты, которой будут оснащать бронированную технику. Об этом пишет Defence News, ссылаясь на руководителя Управления армейской программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам Марка Китца.

По его словам, разработка новой технологии начнется в этом году, а уже в 2024 году армия США рассчитывает провести первые боевые демонстрации. Система РЭБ наземного уровня должна обеспечить американским военным большую осведомленность на поле боя, а также подавлять вражеские средства связи.

Их предлагают установить на многоцелевых бронированных машинах AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle). Они заменят военные машины M113 времен войны во Вьетнаме, сотни которых были отправлены в Украину в рамках военной помощи для борьбы с российским вторжением. AMPV имеют много общих деталей с многими типами военной техники США, в том числе гаубицами, что упростит их обслуживание.

Современная война часто ведется в электромагнитном спектре, ведь его используют системы наведения, связи и определения целей. Как отмечает Defence News, армия США пытается усилить свой арсенал радиоэлектронной борьбы для крупномасштабных сражений с Китаем или Россией после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с терроризмом и на Ближнем Востоке.

Ранее в этом апреле Управление по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам обратилось к компании Lockheed Martin с просьбой внедрить подобную технологию в боевые машины Stryker производства General Dynamics и приступила к проектированию системы для установки на AMPV производства BAE Systems. Сумма сделки оценивается в $73 млн.

Ранее писали, что ВВС США получат улучшенные самолеты РЭБ EC-37B Compass Call, которые разработали L3Harris Technologies, BAE Systems и Gulfstream. Он должен обеспечить американских военных возможностью подавлять радары и устранять радиоэлектронные помехи.

Фокус разбирался, какую роль средства РЭБ играют в войне с Россией. Прямо сейчас комплексы помогают ВСУ сбивать беспилотники, уводить ракеты от целей и обнаруживать противника.