"ЗСУ потребують БПЛА": Польща спрощує експорт дронів до України, — Мінекономіки

Тепер для постачання в Україну дронів необхідно буде отримати лише загальний дозвіл. Проте можливість таку матимуть постачальники безпілотників тільки певної категорії.

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З 28 квітня експорт дронів з Польщі може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого польським міністром розвитку і технології. Таке рішення ухвалив уряд країни на прохання України. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки на єдиному вебпорталі органів виконавчої влади.

"Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БПЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. (…) Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення Уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", — заявив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Він пояснив, що загальним дозволом для експорту безпілотників може скористатися будь-який польський суб’єкт: комерційна, неприбуткова організація та фізична особа. Нововведення звільняє від необхідності отримувати індивідуальний дозвіл на постачання кожної партії дронів.

Качка підкреслив, що рішення Польщі вкрай важливе для України, адже саме там волонтери купують більшість БПЛА для захисників. Однак дозвіл стосується лише певної категорії безпілотників.

"А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 годину, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год", — передали у Мінекономіки.

Також пресслужба зазначила, що дозвіл не надаватимуть постачальникам або експортерам, використання чиїх дронів пов’язане з хімічною, біологічною або ядерною зброєю. Дозвіл не отримають і ті, частини чиїх дронів використовуються для експортованих з порушеннями озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі знайшли уламки ракети класу "повітря-земля". Місцеві журналісти з’ясували, що озброєння входить до складу армії країни й могло опинитися там внаслідок тренувань військових.

27 квітня у Міноборони Угорщини прокоментували знімки військових гелікоптерів на летовищі країни. У міністерстві заявили, що позиція країни не змінилася і заперечили транспортування через її повітряний простір зброї для України. Однак журналісти впевнені, що гелікоптери попрямували з Угорщини до польсько-українського кордону.