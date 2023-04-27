Знайдена у Польщі ракета з російським маркуванням потрапила не з-за кордону – ЗМІ (фото)

Неподалік розташоване підприємство військової авіації та аеродром, тому ракета радянських часів могла опинитися серед цивільної інфраструктури помилково.

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Уламки ракети класу "повітря-земля", які виявили поблизу міста Бидґощ, опинилися там не через запуски з інших держав, оскільки озброєння входить до складу армії Польщі. Про це 27 квітня повідомило RMF FM.

Співрозмовники радіостанції не дізналися, як саме ракета могла потрапити у цю локацію. Неподалік розташоване підприємство військової авіації та військовий аеродром. Саме у зв'язку з функціонуванням таких об'єктів уламки могли опинитися поблизу.

Генерал Роман Полко у коментар журналістам зазначив, що у ВПС Польщі є на озброєнні МіГ-29. Ці літаки здатні використовувати радянські ракети, і потенційно могло статися, що випущена під час навчань ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом. За його словами, замість того, щоб стріляти по об’єкту на полігоні, пілоти помилилися.

"Можливо, були якісь тренування українських або польських льотчиків", — пояснив генерал.

Він також прокоментував ймовірність запуску ракети із сусідніх держав. На його думку, вкрай малоймовірно, що знайдену ракету випустили з-за східних кордонів Польщі.

Нагадаємо, ракета "повітря-земля" у Польщі була знайдена поблизу міста Замостя, приблизно за 15 км від Бидґоща. За даними журналістів, на ній були написи російською мовою, що може вказувати на зброю російського або радянського виробництва. У Міноборони цю інформацію підтвердили. Місце знахідки обстежили співробітники цивільної та військової поліції, а також сапери. Безпеці мешканців навколишніх населених пунктів нічого не загрожувало.

Також відомо, що 26 квітня російські загарбники обстріляли понад 100 разів Сумщину. Російські окупанти застосували гелікоптер і випустили чотири некеровані ракети. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки мешканців. Ще кілька людей отримали поранені та були госпіталізовані.