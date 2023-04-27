Росіяни понад 100 разів обстріляли Сумщину, є руйнування та поранені (фото)

Застосовували загарбники й гелікоптер по місту Середина-Буда, випустивши чотири некеровані ракети.

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Сумська область 26 квітня зазнала значних руйнувань внаслідок атаки російських загарбників. Про це інформує у Facebook обласна військова адміністрація.

Росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад області. Загалом зафіксовано на території Сумщини понад 100 "прильотів".

Територію Середино-Будської громади з боку РФ обстрілювали зі ствольної артилерії. Здійснено 15 обстрілів громади. Також ворог застосовував РСЗВ "Град".

Застосовували загарбники й гелікоптер по місту Середина-Буда. Було випущено чотири некерованих ракети. Чотири житлові будинки зазнали руйнувань. На місці події присутні фахівці екстрених служб.

У Есманській громаді зафіксували атаки з мінометів. Усього було сім "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення житлового будинку місцевого жителя та надвірні будови.

По Юнаківській громаді російські загарбники скинули 18 мін. Поранень зазнали двоє жителів села Басівка. Їх доставили до медичної установи.

У Шалигинській громаді також зафіксували наслідки російських обстрілів. З території РФ застосовували артилерію. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

У Білопільській громаді зафіксували 15 "прильотів" з міномета. Використовували російські війська й АГС. Всього було 30 пострілів.

Нагадаємо, у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ 24 березня опублікували подробиці нічної атаки окупаційних військ РФ. Російські війська за допомогою авіації та дронів Shahed атакували Сумщину та Кривий ріг. У відомстві пояснили, що ворог вирішив вдарити по Сумщині ракетою Х-31П. Для цього російські загарбники вирішили підняти тактичну авіацію з двох російських аеродромів. Також десять винищувачів Су-35 здійснили по території Сумської області пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П.