"Гради", авіація та дрони Shahed: командування оприлюднило деталі нічної атаки ЗС РФ

У ніч на 24 березня російські війська здійснювали пуск безпілотників з північно-східного напрямку, якими атакували Сумщину та Кривий Ріг.

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Російські війська за допомогою авіації та дронів Shahed атакували Сумщину та Кривий ріг. Також застосовувалися й "Гради". Про це 24 березня повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

У відомстві пояснили, що ворог вирішив вдарити по Сумщині ракетою Х-31П. Для цього російські загарбники підняли тактичну авіацію з двох російських аеродромів Ахтубінськ та Морозовськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили по території Сумській області пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П.

У місті Білопілля внаслідок обстрілу загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Постраждала цивільна інфраструктура, будівлі, школи, гуртожиток.

По місту Ворожба російські окупанти здійснили обстріл з РСЗВ. Внаслідок цього пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок. Одна людина внаслідок обстрілів отримала травми.

Як зазначили у Сумські ОВА, у Річківській громаді село Вири опинилося під вогнем окупантів. Росіяни здійснили авіаційний удар та атакували населений пункт іранським безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи.

Окупанти завдали артилерійських обстрілів по селищу Річки. Внаслідок нападу пошкоджено приватні будинки, гімназію та адміністративну споруду.

В ніч на п'ятницю, 24 березня, окупанти також атакували Кривий Ріг. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що є влучання дрона. Він закликав не публікувати фото наслідків атаки.

У Миколаївській селищній громаді по агрофірмі російські загарбники вдарили з авіації. Сільськогосподарська техніка та виробничі приміщення були пошкоджені. Також вночі був обстріл Новослобідської громади, без наслідків.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли "Пункт незламності" у Костянтинівці. Внаслідок атаки загинули троє людей. Вогонь окупанти вели з зенітно-ракетного комплексу С-300, який раніше модернізували для ударів по наземних об'єктах.