"Грады", авиация и дроны Shahed: командование обнародовало детали ночной атаки ВС РФ

В ночь на 24 марта российские войска производили пуск беспилотников с северо-восточного направления, которыми атаковали Сумщину и Кривой Рог.

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Российские войска с помощью авиации и дронов Shahed атаковали Сумщину и Кривой Рог. Также применялись и "Грады". Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве объяснили, что враг решил ударить по Сумщине ракетой Х-31П. Для этого российские захватчики подняли тактическую авиацию с двух российских аэродромов – Ахтубинск и Морозовск. Десять истребителей Су-35 совершили по территории Сумской области пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.

В городе Белополье в результате обстрела погибли 2 человека, ранены 9 человек. Пострадала гражданская инфраструктура, здания, школы, общежитие.

По городу Ворожба российские оккупанты совершили обстрел из РСЗО. В результате повреждены хозяйственное сооружение и жилой дом. Один человек в результате обстрелов получил травмы.

Как отметили в Сумском ОВА, в Речковской общине село Выры оказалось под огнем. Россияне нанесли авиационный удар и атаковали населенный пункт иранским беспилотником. В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы.

Оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по поселку Речки. В результате нападения повреждены частные дома, гимназия и административное сооружение.

В ночь на пятницу, 24 марта, оккупанты также атаковали Кривой Рог. Председатель совета обороны города Александр Вилкул заявил, что есть попадание дрона. Он призвал не публиковать фото последствий атаки.

В Николаевском поселковом обществе по агрофирме российские захватчики ударили из авиации. Сельскохозяйственная техника и производственные помещения были повреждены. Также ночью был обстрел Новослободской общины, без последствий.

Напомним, войска РФ обстреляли "Пункт несокрушимости" в Константиновке. В результате атаки погибли три человека. Огонь оккупанты вели из зенитно-ракетного комплекса С-300, ранее модернизированного для ударов по наземным объектам.