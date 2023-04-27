Россияне более 100 раз обстреляли Сумщину, разрушены и ранены (фото)

Применяли захватчики и вертолет по городу Середина-Буда, выпустив четыре неуправляемые ракеты.

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Сумская область 26 апреля подверглась значительным разрушениям в результате атаки российских захватчиков. Об этом сообщает в Facebook областная военная администрация.

Россияне обстреляли пять пограничных общин области. В общей сложности зафиксировано на территории Сумщины более 100 "прилетов".

Территорию Середино-Будской общины со стороны РФ обстреливали из ствольной артиллерии. Совершено 15 обстрелов общины. Также враг применял РСЗО "Град".

Применяли захватчики и вертолет по городу Середина-Буда. Были выпущены четыре неуправляемых ракеты. Четыре жилых дома потерпели разрушения. На месте происшествия присутствуют специалисты экстренных служб.

В Эсманском обществе зафиксировали атаки из минометов. Всего было семь "прилетов". В результате обстрела повреждены помещения жилого дома местного жителя и дворовые здания.

По Юнаковской общине российские захватчики сбросили 18 мин. Ранения получили двое жителей села Басовка. Их доставили в медицинское учреждение.

В Шалыгинском обществе также зафиксировали последствия российских обстрелов. С территории РФ применяли артиллерию. В результате обстрела повреждены два жилых дома.

В Белопольском обществе зафиксировали 15 "прилетов" из миномета. Использовали российские войска и АГС. Всего было 30 выстрелов.

Напомним, в пресс-службе Воздушных сил ВСУ 24 марта опубликовали подробности ночной атаки оккупационных войск РФ. Российские войска с помощью авиации и дронов Shahed атаковали Сумщину и Кривой Рог. В ведомстве объяснили, что враг решил ударить по Сумщине ракетой Х-31П. Для этого российские захватчики решили поднять тактическую авиацию с двух российских аэродромов. Также десять истребителей Су-35 совершили по территории Сумской области пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.