Найденную в Польше ракету с российской маркировкой запустили не из-за границы – СМИ (фото)

Недалеко находится предприятие военной авиации и аэродром, поэтому ракета советских времен могла оказаться среди гражданской инфраструктуры ошибочно.

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Обломки ракеты класса "воздух-земля", обнаруженные вблизи города Быдгощ, оказались там не через запуски из других государств, поскольку такое вооружение входит в состав армии Польши. Об этом 27 апреля сообщило RMF FM.

Собеседники радиостанции не узнали, как именно ракета могла попасть в эту локацию. Недалеко находится предприятие военной авиации и военный аэродром. Именно в связи с функционированием таких объектов обломки могли оказаться поблизости.

Генерал Роман Полко в комментарии журналистам отметил, что у ВВС Польши есть на вооружении МиГ-29. Эти самолеты способны использовать советские ракеты, и потенциально могло произойти, что выпущенная во время учений ракета по какой-то причине полетела по ошибочному курсу. По его словам, вместо того чтобы стрелять по объекту на полигоне, пилоты ошиблись.

"Возможно, были какие-то тренировки украинских или польских летчиков", — объяснил генерал.

Он также прокомментировал возможность запуска ракеты из соседних государств. По его мнению, крайне маловероятно, что найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши.

Напомним, ракета "воздух-земля" в Польше была найдена вблизи города Замостья, примерно в 15 км от Быдгоща. По данным журналистов, на нем были надписи на русском языке, что может указывать на оружие российского или советского производства. В Минобороны эту информацию подтвердили. Место находки обследовали сотрудники гражданской и военной полиции, а также саперы. Безопасности жителей окрестных населенных пунктов ничего не угрожало.

Также известно, что 26 апреля российские захватчики обстреляли более 100 раз Сумщину. Российские оккупанты применили вертолет и выпустили четыре неуправляемых ракеты. В результате атаки были повреждены дома жильцов. Еще несколько человек получили раненых и были госпитализированы.