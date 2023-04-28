Ракета ЗС РФ чи НЛО: падіння загадкового апарату в Польщі породило конспірологію (фото, відео)

Спочатку ЗМІ Польщі стверджували, що це була ракета класу "земля-повітря" з кириличним написом на корпусі, що підкріпило здогад про те, що це ракета російського виробництва.

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Напередодні, 27 квітня, з'явилася інформація про те, що виявлений 24 квітня повітряний об'єкт, який упав у польському лісі неподалік міста Бидгощ, був дроном із російським написом. Його знайшли серед уламків. Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

Таємничий апарат викликав безліч чуток, припущень та конспірологічних теорій у соцмережах.

Спочатку ЗМІ Польщі стверджували, що це була ракета класу "земля-повітря" з кириличним написом на корпусі — звідси й припущення про те, що це російська ракета. Локація в Польщі, де виявили уламки ракети, знаходиться приблизно за 240 км від Калінінградської області РФ.

Торік у листопаді стався схожий випадок, але зрештою з'ясувалося, що ракета, яка перетнула територію Польщі, була випущена українською системою ППО.

Відсутність офіційних коментарів також стала приводом для екзотичних теорій. Висловлювалися припущення про позаземне походження загадкового об'єкта.

Загадковий повітряний об'єкт

З'явилося ще одне відео, яке, судячи з усього, також було взято з поста користувача KrystianBWB, опублікованого 26 квітня.

"Щось упало на захід від Бидгоща", — йшлося у публікації, де також було й кілька кадрів великих планів.

Користувачі Reddit обговорили цей випадок і згадали про схоже відео, яке деякі назвали "НЛО". Ролик, ймовірно, був знятий у тому ж регіоні, неподалік міста Гембіце в 2017 році.

Об'єкт, помічений неподалік міста Гембіце в 2017 році

Публікація про "військову присутність" і тимчасові обмеження поряд з місцем катастрофи, а також явна відсутність слідів вибуху послужили аргументом на користь конспірологічної теорії про те, що місцева влада вирішила приховати місце висадки прибульців.

Польська поліція на місці падіння повітряного об'єкту

Незалежних підтверджень опублікованим відео немає, але дата публікації вказує на те, що відео було знято за кілька днів до того, як виявили об'єкт.

У офіційній заяві, що з'явилася згодом, йшлося про те, що загрози безпеці мешканців немає, а на місці падіння працюють співробітники поліції, військової поліції та сапери.

Пізніше у польській пресі з'явилися повідомлення з посиланням на урядові джерела, що "військовий об'єкт" міг бути польською ракетою класу "земля-повітря", яка впала під час випробувань системи ППО.

Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зіобро підтвердив, що об'єкт належав військовим. Він зазначив, що під наглядом Національної прокуратури проводиться вивчення останків повітряного військового об'єкта, виявлених у лісі за кілька кілометрів від Бидгоща.

У заяві Гданської окружної прокуратури йдеться про те, що слідів вибуху або вибухових речовин знайдено не було.

Раніше повідомлялося, що виявлену в Польщі ракету з російським маркуванням запустили не з-за кордону.

Нагадаємо, що Польща спрощує експорт дронів в Україну, оскільки Київ потребує безпілотників.