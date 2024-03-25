"НЛО" над Росією: об'єкт летів над Хабаровськом і розпався на шматки (фото)

В попередніх кількох випадках з'ясувалось, що НЛО над Росією — рештки авіаційних ракет, які не донесли до України. Об'єкт, який бачили 25 березня, розташований занадто далеко від лінії фронту — за 7 тис. км.

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Жителі Хабаровського краю та Амурської області РФ бачили невідомий яскравий об'єкт у небі. За якусь секунду об'єкт розпався на шматки і рухався далі у невідомому напрямку. Про деталі розповіли на сторінці Instagram місцевого порталу "Ampravda".

Близько 13 год. за Києвом (близько 21 год. за місцевим часом) жителі Хабаровська, а також Благовєщенська та Комсомольська-на-Амурі кілька секунд спостерігали "НЛО". Об'єкт залишав після себе смуги яскравого світла.

В якусь мить стало зрозуміло, що об'єкт у небі не цільний, а складається зі шматків, які летять спільною групою. Точка падіння чи напрямок руху поки що невідомий. На відео, опублікованому медіа Baza, можна нарахувати від трьох до десяти уламків.

НЛО в РФ - яскравий слід у небі Фото: Baza НЛО в РФ - уламки невідомого об'єкта Фото: Baza

НЛО в РФ — деталі

25 березня губернатор Амурської області Василь Орлов нічого не повідомив про інцидент у регіоні. На сьогодні він займається аварією на місцевій шахті "Піонер", на якій 18 березня завалило 13 гірників. Тим часом губернатор Хабаровського краю Михайло Дехтяров розповідав про будівництво нової гілки Тихоокеанської залізниці.

Також у мережі можна відшукати розклад стартів з космодрому "Восточный", який розташований в Амурській області — їх не було. Останній космічний старт РФ відбувся 23 березня з космодрому "Байконур" у Казахстані. 24 березня 03:09 (за UNC) — старт з космічного центру "Кеннеді" в США (виведення на орбіту супутників StarLink).

Відстань від "Восточного" до населених пунктів, де бачили "НЛО" — від 100 до 700 км. Відстань до України — близько 7 тис. км.

НЛО у РФ - де бачили об'єкт 25 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про невідомі об'єкти, які бачили над Росією. Наприклад, 9 січня жителі Волгограда бачили яскравий об'єкт, який пронісся над містом і упав десь у полях. Пізніше стало відомо, що це не "НЛО", а ракета Х-101/Х555, яку російська авіація запустила по Україні. Схожа ситуація відбулась у травні 2023 року, тільки об'єкт рухався у протилежному напрямку — у бік Москви.

У квітні 2023 року невідомий предмет відшукали у Польщі. Згодом з'ясувалось, що це російська ракета, яка у грудні 2022 року пронеслась над Варшавою, а її не збили, бо не бачили на радарах.

Нагадуємо, 13 січня видання The Washington Post розповіло, що науковці США задокументували 200 випадків "НЛО".