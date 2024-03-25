Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

"НЛО" над Росією: об'єкт летів над Хабаровськом і розпався на шматки (фото)

Уламки НЛО, РФ неопізнаний літаючий об'єкт, падіння НЛО, космодром Восточний, космодром НЛО, НЛО Хабаровськ, НЛО Далекий Схід
Фото: Скриншот | Громадянин РФ помітили літаючий об'єкт на Далекому Сході

В попередніх кількох випадках з'ясувалось, що НЛО над Росією — рештки авіаційних ракет, які не донесли до України. Об'єкт, який бачили 25 березня, розташований занадто далеко від лінії фронту — за 7 тис. км.

Related video

Жителі Хабаровського краю та Амурської області РФ бачили невідомий яскравий об'єкт у небі. За якусь секунду об'єкт розпався на шматки і рухався далі у невідомому напрямку. Про деталі розповіли на сторінці Instagram місцевого порталу "Ampravda".

Близько 13 год. за Києвом (близько 21 год. за місцевим часом) жителі Хабаровська, а також Благовєщенська та Комсомольська-на-Амурі кілька секунд спостерігали "НЛО". Об'єкт залишав після себе смуги яскравого світла.

В якусь мить стало зрозуміло, що об'єкт у небі не цільний, а складається зі шматків, які летять спільною групою. Точка падіння чи напрямок руху поки що невідомий. На відео, опублікованому медіа Baza, можна нарахувати від трьох до десяти уламків.

НЛО, Росія, Далекий Схід, космодром Восточний Fullscreen
НЛО в РФ - яскравий слід у небі
Фото: Baza
НЛО, Росія, Далекий Схід, космодром Восточний Fullscreen
НЛО в РФ - уламки невідомого об'єкта
Фото: Baza

НЛО в РФ — деталі

25 березня губернатор Амурської області Василь Орлов нічого не повідомив про інцидент у регіоні. На сьогодні він займається аварією на місцевій шахті "Піонер", на якій 18 березня завалило 13 гірників. Тим часом губернатор Хабаровського краю Михайло Дехтяров розповідав про будівництво нової гілки Тихоокеанської залізниці.

Також у мережі можна відшукати розклад стартів з космодрому "Восточный", який розташований в Амурській області — їх не було. Останній космічний старт РФ відбувся 23 березня з космодрому "Байконур" у Казахстані. 24 березня 03:09 (за UNC) — старт з космічного центру "Кеннеді" в США (виведення на орбіту супутників StarLink).

Відстань від "Восточного" до населених пунктів, де бачили "НЛО" — від 100 до 700 км. Відстань до України — близько 7 тис. км.

НЛО, Росія, Далекий Схід, космодром Восточний Fullscreen
НЛО у РФ - де бачили об'єкт 25 березня
Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про невідомі об'єкти, які бачили над Росією. Наприклад, 9 січня жителі Волгограда бачили яскравий об'єкт, який пронісся над містом і упав десь у полях. Пізніше стало відомо, що це не "НЛО", а ракета Х-101/Х555, яку російська авіація запустила по Україні. Схожа ситуація відбулась у травні 2023 року, тільки об'єкт рухався у протилежному напрямку — у бік Москви.

У квітні 2023 року невідомий предмет відшукали у Польщі. Згодом з'ясувалось, що це російська ракета, яка у грудні 2022 року пронеслась над Варшавою, а її не збили, бо не бачили на радарах.

Нагадуємо, 13 січня видання The Washington Post розповіло, що науковці США задокументували 200 випадків "НЛО".