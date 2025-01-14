"Бєлгородську Народну Республіку" з українського мема в РФ оголосили терористичною

Запис про визнання БНР "терористичною" з'явився на сайті ФСБ Росії в Єдиному федеральному списку організацій. Також там опинилася Курська народна республіка.

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Рух "Бєлгородська Народна Республіка (БНР)" у Росії визнали терористичним. Відповідний запис про це з'явився на сайті ФСБ Росії в Єдиному федеральному списку організацій, зокрема іноземних і міжнародних організацій, визнаних відповідно до законодавства Російської Федерації терористичними. Казус у тому, що це назва з українського мема. Про це пише російське видання "Медуза".

На сайті ФСБ зазначено, що "БНР" є структурним підрозділом міжнародної організації "Форум вільних держав постРосії". Крім "Земли Бєлгородської", у списку перераховано понад 140 підрозділів забороненого в Росії "Форуму вільних держав". Рух визнав терористичним Верховний суд Росії 22 листопада 2024 року, рішення набуло чинності 28 грудня. Чим займалися представники руху "Бєлгородської Народної Республіки" і хто до нього входив — невідомо. Також там згадується ще один мем: Курська народна республіка, який з'явився після початку операції ЗСУ в Курській області РФ.

КНР і БНР на сайті ФСБ РФ Фото: ФСБ

Варто зазначити, що БНР — це мем, який виник в українських соцмережах. Там жартували про приєднання Бєлгородської області Росії до України. Абревіатура була створена за аналогією з так званими "ЛНР" і "ДНР". Українці жартували про БНР, коли влада прикордонного регіону Росії повідомляла про прильоти або захід диверсантів. Серед бєлгородців новини про створення БНР теж стали мемом.

Влітку 2022 року губернатор В'ячеслав Гладков спростував створення "Бєлгородської Народної Республіки", коли його про це запитали під час прямої лінії.

Утім, мем отримав розвиток. Так, хтось, хто називав себе партизанами "Бєлгородської народної республіки", організували в Бєлгороді антивоєнну акцію. Вони знайшли волонтерів і попросили їх поширити листівки із закликом виїхати на війну. QR-код на листівках вів на сайт із загиблими військовими ЗС РФ.

Також у списку ФСБ є така загадкова організація, як "Міжнародний молодіжний рух "Колумбайн" (інше використовуване найменування "Скулшутинг")".

Нагадаємо, 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи вибухи на нафтобазі в Бєлгороді, потролив Росію і назвав російську область "Бєлгородською народною республікою".