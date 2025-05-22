РФ атаковало почти 400 дронов: в Москве закрыли аэропорты, налет длился 48 часов (видео)

Российскую Федерацию в течение двух суток атаковали 400 беспилотников, жители европейских регионов жаловались на взрывы и отсутствие интернета. В Москве закрыли аэропорты и объявили план "Ковер" на время охоты за дронами.

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Об атаке дронов на РФ и о последствиях работы средств ПВО написало росСМИ Baza в Telegram-канале. Об итогах налета, который длился 24 часа, сообщило российское Минобороны.

РосСМИ информировало о налете с вечера 21 мая. Например, еще в 21:40 в канале рассказали о сбитии БПЛА над Рязанью. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об обезвреживании девяти дронов, которые летели на российскую столицу и угрожали аэропорту "Домодедово". Через несколько часов появилось сообщение о появлении беспилотников в Туле: об этом заявил местный губернатор. Также появилось фото пожара и сообщили о плане "Ковер" и закрытии аэропортов вокруг Москвы: "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково".

Через несколько часов Собянин сообщил о сбитии еще 16 БПЛА. Кроме того, было громко в городе Новомосковск Тульской области: россияне публиковали видео, на которых слышно звук мотора БПЛА и взрывы. Ориентировочно, в соцсетях насчитали 19 взрывов.

Атака дронов на РФ — детали

Минобороны РФ в Telegram информировало об атаке дронов, которая началась вечером 20 мая и продолжалась до утра 22 мая. Ведомство опубликовало семь описаний с результатами работы средств ПВО. За полтора суток над РФ сбили 344 дрона. Из них 267 — с 20 часов 20 мая по 20 часов 21 мая, 77 — до 0:00 22 мая. После этого, с 0:00 до 5:30 22 мая россияне насчитали еще 105 БПЛА. Суммарно, в течение, условно, 48 часов, российские области атаковали 449 дронов.

Под ударом БПЛА оказались европейские регионы РФ, свидетельствуют отчеты Минобороны:

Курская; Белгородская; Московская; Орловская; Калужская; Рязанская; Тульская; Владимирская; Воронежская; Липецкая.

Также было громко в оккупированном Крыму и над акваторией Черного моря, заявило Минобороны РФ.

Украинское командование пока не комментировало события в РФ. Также нет информации, какие стратегические цели, вероятно, были поражены во время налета, который длился с 20 по 22 мая.

Отметим, 21 мая Фокус писал о проблемах, который возникли в РФ из-за атаки дронов 20-21 мая. РосСМИ сообщили о масштабном сбое в работе мобильных операторов. Россияне жаловались на отсутствие мобильной связи и интернета. Проблема затронула ряд европейских регионов, продемонстрировал сервис по регистрации жалоб на сеть. При этом представители мобильных операторов объяснили журналистам, что причина сбоя — в работе у военных, которые как раз отбили массированную атаку БПЛА.

Напоминаем, 21 мая состоялась атака дронов на Болховский завод радиоэлектроники, причастный к изготовлению высокоточного оружия.