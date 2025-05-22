"Телефон отключен": Россия обвиняет ВСУ в ударе по машине чиновника Курской области

Глава Беловского района Николай Волобуев попал под атаку уже в четвертый раз. И.о. губернатора Александр Хинштейн заявил, что не может с ним связаться.

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Об этом известно из публикации в соцсетях правительства Курской области от 22 мая.

И.о. губернатора Курщины заявил, что дроны ВСУ атаковали машину Волобуева. По его словам, чиновник успел выбежать из машины, но получил травму бедра и руки. Хинштейн уточнил, что он попал под атаку уже в четвертый раз, недавно глава района получил контузию, когда развозил хлеб местным.

"Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению Президента, — список уже готовим", — отметил Хинштейн.

Он рассказал, что пока связаться с пострадавшим не может, ведь его телефон отключен. И.о. губернатора пообещал рассказать о состоянии здоровья Волобуева после того, как сможет с ним поговорить. Он пожелал чиновнику выздоровления, заверив, что российские врачи "поставят его на ноги".

В Минобороны России информировали что с полуночи до 5:30 утра над Курской областью сбили 12 БПЛА. В общем вражеские силы ПВО за это время перехватили и уничтожили 105 дронов. В атаке обвиняют Украину.

Напомним, Россию атаковали неизвестные дроны в течение двух суток. По информации Минобороны РФ, за это время ВС РФ сбили почти 450 БПЛА. Украинское командование не комментировало налет.

21 мая сообщалось, что беспилотники атаковали Москву, СМИ сообщали о работе БПЛА в аэропорту "Домодедово". Мэр Сергей Собянин информировал о падении обломков.