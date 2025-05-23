Виготовляли комплектуючі "Іскандерів": Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по заводу в Єльці

У ніч на 23 травня українські безпілотники уразили ПАТ "Енергія" у місті Єлець Липецької області Росії. В результаті зафіксовано серію вибухів, а на території об'єкта виникла пожежа.

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Це підтвердили у Генеральному штабі України Збройних сил України.

"У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області", — йдеться в повідомленні.

Завод "Енергія" в Липецькій області: що відомо

Публічне акціонерне товариство "Енергія" — одне з найбільших підприємств Росії з виробництва хімічних джерел струму. Завод є ключовим постачальником акумуляторів для російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, ПАТ "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, які встановлюються на авіаційні бомби. Крім того, підприємство виготовляє джерела живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування, а також низки універсальних акумуляторів, що використовуються в енергосистемах спеціальної техніки.

У разі зупинки заводу, частина російської військової техніки та озброєння може залишитися без критично важливих елементів живлення. Це суттєво вплине на боєздатність окупаційних сил.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 травня безпілотники атакували місто Єлець, Липецької області РФ. Мешканці чули понад 10 вибухів. Внаслідок атаки на ПАТ "Енергія" спалахнула пожежа і з заводу евакуювали всіх співробітників.

Додамо, що це не перша атака безпілотників на Липецьку область. Зокрема, 13 лютого під удар потрапив місцевий металургійний комбінат. Тоді в мережі припускали, що під атакою міг бути місцевий тракторний завод й міста Грязі та Єлець.

Пізніше, 4 квітня Росію атакувало понад 100 безпілотників. Над Липецьком пролунало щонайменше п'ять вибухів, під ударом знову опинився Липецький металургійний комбінат.