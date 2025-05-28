Виготовляли ракети Х-101 і ударні дрони: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по важливих об'єктах російського ВПК

Сили оборони України завдали точкових ударів по російських підприємствах, що виготовляють дрони, крилаті ракети, мікроелектроніку та хімічні компоненти для вибухівки й ракетного пального.

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Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ в середу, 28 травня.

Сили спецоперацій ЗСУ спільно з СБУ завдали удару по російському підприємству АТ "Кронштадт" у місті Дубна, Московської області. Це один із ключових виробників безпілотників для армії РФ — саме тут виготовляють БПЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус" і наземні комплекси управління. Попри активну роботу ППО, ціль була уражена.

У межах скоординованої операції в місті Дубна Служба безпеки України завдала окремого удару по оборонному підприємству "Радуга" — одному з головних виробників крилатих ракет у Росії. Завод спеціалізується на створенні широкої номенклатури боєприпасів: від ракет класу "повітря-повітря" до далекобійних "земля-земля". Саме тут виготовляються ракети типу Х-101/555, Х-69 та Х-59МК, які активно застосовуються РФ для обстрілів українських міст і цивільної інфраструктури.

У ніч на 28 травня Сили безпілотних систем ЗСУ також завдали удару по підприємству "Ангстрем" у Московській області. Ця компанія забезпечує російський оборонпром мікроелектронними компонентами, які є критично важливими для виробництва зброї.

Напередодні українські дрони атакували також Дмитрівський хімкомбінат в Іванівській області РФ. Це підприємство спеціалізується на виробництві органічних речовин, які використовуються як складові для вибухівки, пороху та ракетного пального. Його продукція постачається на десятки інших заводів російського ВПК.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня в Іванівській області РФ лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що під ударом був Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма.

Раніше, 23 травня, українські безпілотники уразили ПАТ "Енергія" у місті Єлець Липецької області Росії. Це одне з найбільших підприємств Росії з виробництва хімічних джерел струму. Завод є ключовим постачальником акумуляторів для російського військово-промислового комплексу.