В районе бухты Десантная во Владивостоке рано утром прогремели два взрыва. Россияне перекрыли дорогу и начали проведение "специального мероприятия".

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Об инциденте 30 мая заявило правительство Приморского края.

После двух взрывов на место приехали специальные и экстренные службы. Район происшествия оцепили, а движение транспорта между бухтами Шамора и Щитовая частично перекрыли. Россиян заверили, что никто не пострадал и ничего не было повреждено.

"Сейчас угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — заявило правительство.

При этом Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что последствия устранили представители профильных ведомств.

В соцсетях сообщали, что дорогу на Шамору перекрыли и из-за этого образовалась пробка.

Фото пробки с места событий Фото: 2GIS Фото машины полиции с места событий Фото: 2GIS

"Дорогу перекрыли силовики и проводят какое-то специальное мероприятие", — уточнили авторы контента.

Отмечалось, что движение в направлении бухты полностью прекратилось, а на встречной полосе образовалась "серьезная пробка". Водителям посоветовали заранее планировать маршрут в объезд.

Впоследствии в соцсетях передали, что дорога будет перекрыта еще 3-4 часа. С места событий сообщали, что там находятся силовики, но причину перекрытия не комментируют, только говорят о "специальных мерах". Машины не досматривали, но за перекрытие не пускали. На кадрах видно, что Россия применила вертолет.

Фото с места перекрытия движения Фото: vl.ru Фото с перекрестка, где перекрыли движение Фото: vl.ru

В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" подчеркнули, что "крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке". По их информации машины, которые ехали со стороны бухты, полностью досматривали.

"Затем над бухтой начали летать вертолеты и раздались взрывы. После этого со стороны бухты под охраной провезли большие предметы (похожие на машины), накрытые брезентом", — подчеркнули авторы контента.

Фото с места событий Фото: Скрин видео

Они обратили внимание на то, что место инцидента оцепили и некая угроза была нейтрализована, хотя якобы обошлось без повреждений и жертв.

Напомним, западные издания провели совместное расследование и выяснили, как планы секретных ядерных объектов в России оказались в открытом доступе.

Российская разведка заявила, что Сербия якобы тайно поставляет оружие Украине через посредников. Президент Александар Вучич в ответ подчеркнул, что обсуждал это с лидером РФ Владимиром Путиным.