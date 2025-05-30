Сербию обвинили в попытках "выстрелить России в спину": Вучич уличил Кремль во лжи

В Службе внешней разведки России заявили, что "дружественная" Кремлю Сербия несмотря на нейтралитет поставляет оружие Украине. Сербский президент Александар Вучич отметил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Заявление российской СВР опубликовали 29 мая в ТАСС.

"Сербская военная промышленность пытается выстрелить России в спину", — утверждали вражеские разведчики.

По информации ведомства, оборонные предприятия Сербии якобы поставляют боеприпасы Украине, используя для прикрытия "нехитрую схему" с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

"Среди последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью привлечены также экзотические варианты с привлечением африканских государств", — отметили в СВР.

Россиян заверили, что вклад Сербии в войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. При этом пресс-служба подчеркнула, что назначение у оружия очевидно — убивать и калечить граждан РФ, военных и гражданских.

Украина воюет боеприпасами "нейтральной" Сербии: реакция Вучича

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения в эфире РТС. Он подчеркнул, что обсуждал это с лидером России Владимиром Путиным.

"В присутствии нескольких лиц из обеих делегаций, а также в закрытом режиме. Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из вещей, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они правильно говорят, что есть контракт с Чехией. Но разрешения не было предоставлено, и ни одна из ракет не была поставлена", — рассказал Вучич.

Он убежден, что частые нападения на Сербию связаны с ее автономностью и независимостью.

"Но еще одно, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек непосредственно работают в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Мы сейчас направляем оружие для снабжения нашей армии", — отметил президент Сербии.

По его словам, те, кто раньше называл его российским шпионом, теперь говорят о том, что он перешел на другую сторону.

"Нет, господа, мы работаем только на Сербию", — заверил Вучич.

Напомним, в The Washington Post со ссылкой на отчет исследовательской группы C4ADS рассказали, как Кремль рассчитался с Ираном за "Шахеды". В издании подчеркнули, что это партнерство иллюстрирует ограниченность глобальных санкций.

30 мая в ISW сообщили, какие успехи на фронте имели российские оккупанты и ВСУ. Враг продолжает давить на всех направлениях и смог продвинуться на Сумщине.