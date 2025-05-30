Сербию обвинили в попытках "выстрелить России в спину": Вучич уличил Кремль во лжи
В Службе внешней разведки России заявили, что "дружественная" Кремлю Сербия несмотря на нейтралитет поставляет оружие Украине. Сербский президент Александар Вучич отметил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заявление российской СВР опубликовали 29 мая в ТАСС.
"Сербская военная промышленность пытается выстрелить России в спину", — утверждали вражеские разведчики.
По информации ведомства, оборонные предприятия Сербии якобы поставляют боеприпасы Украине, используя для прикрытия "нехитрую схему" с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.
"Среди последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью привлечены также экзотические варианты с привлечением африканских государств", — отметили в СВР.
Россиян заверили, что вклад Сербии в войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. При этом пресс-служба подчеркнула, что назначение у оружия очевидно — убивать и калечить граждан РФ, военных и гражданских.
Украина воюет боеприпасами "нейтральной" Сербии: реакция Вучича
Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения в эфире РТС. Он подчеркнул, что обсуждал это с лидером России Владимиром Путиным.
"В присутствии нескольких лиц из обеих делегаций, а также в закрытом режиме. Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из вещей, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они правильно говорят, что есть контракт с Чехией. Но разрешения не было предоставлено, и ни одна из ракет не была поставлена", — рассказал Вучич.
Он убежден, что частые нападения на Сербию связаны с ее автономностью и независимостью.
"Но еще одно, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек непосредственно работают в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Мы сейчас направляем оружие для снабжения нашей армии", — отметил президент Сербии.
По его словам, те, кто раньше называл его российским шпионом, теперь говорят о том, что он перешел на другую сторону.
"Нет, господа, мы работаем только на Сербию", — заверил Вучич.
Напомним, в The Washington Post со ссылкой на отчет исследовательской группы C4ADS рассказали, как Кремль рассчитался с Ираном за "Шахеды". В издании подчеркнули, что это партнерство иллюстрирует ограниченность глобальных санкций.
30 мая в ISW сообщили, какие успехи на фронте имели российские оккупанты и ВСУ. Враг продолжает давить на всех направлениях и смог продвинуться на Сумщине.