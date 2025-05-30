Сербію звинуватили у спробах "вистрілити Росії в спину": Вучич викрив Кремль на брехні

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що «дружня» Кремлю Сербія попри нейтралітет постачає зброю Україні. Сербський президент Александар Вучич наголосив, що обговорював це з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Заяву російської СЗР опублікували 29 травня у ТАСС.

"Сербська військова промисловість намагається вистрілити Росії в спину", — стверджували ворожі розвідники.

За інформацією відомства, оборонні підприємства Сербії нібито постачають боєприпаси України, використовуючи для прикриття "нехитру схему" з використанням фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та країн-посередників.

"Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Останнім часом із цією метою залучені також екзотичні варіанти із залученням африканських держав", — зауважили у СЗР.

Росіян запевнили, що внесок Сербії у війну обчислюється сотнею тисяч снарядів для РСЗВ та гаубиць, а також мільйоном набоїв для стрілецької зброї. При цьому пресслужба наголосила, що призначення у зброї очевидне — вбивати й калічити громадян РФ, військових та цивільних.

Україна воює боєприпасами «нейтральної» Сербії: реакція Вучича

Президент Сербії Александар Вучич відреагував на звинувачення в ефірі РТС. Він підкреслив, що обговорював це з лідером Росії Володимиром Путіним.

"У присутності кількох осіб з обох делегацій, а також у закритому режимі. Ми створили робочу групу разом з російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з речей, які були заявлені, не відповідають дійсності. Наприклад, вони правильно кажуть, що є контракт з Чехією. Але дозволу не було надано, і жодної з ракет не було поставлено", — розповів Вучич.

Він переконаний, що часті напади на Сербію пов’язані з її автономністю й незалежністю.

"Але ще одне, наші заводи повинні жити та працювати. Близько 24 000 людей безпосередньо працюють в оборонній промисловості, і вони залежать від цієї промисловості. Ми зараз направляємо зброю для постачання нашої армії", — зауважив президент Сербії.

З його слів, ті, хто раніше називав його російським шпигуном, тепер говорять про те, що він перейшов на інший бік.

"Ні, панове, ми працюємо лише на Сербію", — запевнив Вучич.

Нагадаємо, у The Washington Post з посиланням на звіт дослідницької групи C4ADS розповіли, як Кремль розрахувався з Іраном за "Шахеди". У виданні підкреслили, що це партнерство ілюструє обмеженість глобальних санкцій.

30 травня в ISW повідомили, які успіхи на фронті мали російські окупанти й ЗСУ. Ворог продовжує тиснути на усіх напрямках та зміг просунутись на Сумщині.