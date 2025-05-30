У Росії щось вибухнуло: після цього відбулись "вкрай дивні події", — соцмережі (фото)

В районі бухти Десантна у Владивостоці рано вранці прогриміли два вибухи. Росіяни перекрили дорогу та почали проведення «спеціального заходу».

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Про інцидент 30 травня заявив уряд Приморського краю.

Після двох вибухів на місце приїхали спеціальні та екстрені служби. Район події оточили, а рух транспорту між бухтами Шамора та Щитова частково перекрили. Росіян запевнили, що ніхто не постраждав і нічого не було пошкоджено.

"Нині загрозу нейтралізовано. Реалізується комплекс заходів щодо забезпечення безпеки у районі інциденту", — заявив уряд.

При цьому Антитерористична комісія Приморського краю повідомила, що наслідки усунули представники профільних відомств.

У соцмережах повідомляли, що дорогу на Шамору перекрили й через це утворився затор.

Фото затору з місця подій Фото: 2GIS Фото машини поліції з місця подій Фото: 2GIS

"Дорогу перекрили силовики й проводять якийсь спеціальний захід", — уточнили автори контенту.

Зазначалось, що рух у напрямку бухти повністю припинився, а на зустрічній смузі утворився "серйозний затор". Водіям порадили заздалегідь планувати маршрут в об’їзд.

Згодом у соцмережах передали, що дорога буде перекрита ще 3-4 години. З місця подій повідомляли, що там перебувають силовики, але причину перекриття не коментують, тільки говорять про "спеціальні заходи". Машини не оглядали, але за перекриття не пускали. На кадрах видно, що Росія застосувала гелікоптер.

Фото з місця перекриття руху Фото: vl.ru Фото з перехрестя, де перекрили рух Фото: vl.ru

В Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ" підкреслили, що "вкрай дивні події відбуваються зараз у Владивостоці". За їхньою інформацією машини, які їхали з боку бухти, повністю оглядали.

"Потім над бухтою почали літати гелікоптери й пролунали вибухи. Після цього з боку бухти під охороною провезли великі предмети (схожі на машини), накриті брезентом", — підкреслили автори контенту.

Фото з місця подій Фото: Скрін відео

Вони звернули увагу на те, що місце інциденту оточили і якась загроза була нейтралізована, хоча нібито обійшлося без пошкоджень і жертв.

Нагадаємо, західні видання провели спільне розслідування і з’ясували, як плани секретних ядерних об’єктів у Росії опинилися у відкритому доступі.

Російська розвідка заявила, що Сербія нібито таємно постачає зброю Україні через посередників. Президент Александар Вучич у відповідь наголосив, що обговорював це з лідером РФ Володимиром Путіним.