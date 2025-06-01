ЗС РФ вдарили по Запоріжжю БпЛА: пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури (фото, відео)
Уночі російська армія атакувала Україну "Шахедами": під ударом зокрема опинилося Запоріжжя, яке було атаковано сімома БпЛА. Внаслідок атаки по місту здійнялися пожежі, зафіксовані руйнування.
Про російську атаку по Запоріжжю уночі проти 1 червня розповіли в обласній військовій адміністрації.
Повітряну тривогу у Запоріжжі та області було оголошено ще близько 21:40 години 31 травня через загрозу ударних БпЛА, які росіяни уночі запустили із різних напрямків, зокрема зі сходу.
Невдовзі у Запоріжжі пролунала серія вибухів — місто атакували ударні БпЛА, як повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
Під ранок, об близько 05:00 годині, Іван Федоров повідомив про перші наслідки російської атаки по Запоріжжю. За його інформацією, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури в місті. Внаслідок обстрілу росіяни частково зруйнували адміністративну будівлю, на території об'єкта здійнялася пожежа.
Згодом в ОВА уточнили наслідки російської атаки по Запоріжжю. За даними відомства, постраждали об'єкти критичної інфраструктури у місті, також під ударом опинилася приватна забудова. "Шахеди" пошкодили житлові будинки.
"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки — ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами", — зазначив Федоров.
За даними ОВА, постраждалою через атаку є жінка, наразі їй надають медичну допомогу лікарі.
Також у відомстві поширили відео, на якому видно наслідки російської атаки.
Також Федоров поширив світлини з наслідками російського обстрілу. На кадрах видно обгорілі житлові будинки, пошкоджені автомобілі та спалені через атаку дерева.
Інші дані щодо російської атаки по Запоріжжю наразі встановлюються. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків нічного обстрілу.
Нагадаємо, уночі проти 1 червня російська армія атакувала Україну крилатими ракетами: під комбінованим обстрілом опинилася Житомирська область, де пролунала серія вибухів.
Також аналітики DeepState уночі 1 червня повідомили, що ЗС РФ змогли окупувати ще один населений пункт у Сумській області.