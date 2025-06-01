ЗС РФ вдарили по Запоріжжю БпЛА: пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури (фото, відео)

Уночі російська армія атакувала Україну "Шахедами": під ударом зокрема опинилося Запоріжжя, яке було атаковано сімома БпЛА. Внаслідок атаки по місту здійнялися пожежі, зафіксовані руйнування.

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Про російську атаку по Запоріжжю уночі проти 1 червня розповіли в обласній військовій адміністрації.

Повітряну тривогу у Запоріжжі та області було оголошено ще близько 21:40 години 31 травня через загрозу ударних БпЛА, які росіяни уночі запустили із різних напрямків, зокрема зі сходу.

Невдовзі у Запоріжжі пролунала серія вибухів — місто атакували ударні БпЛА, як повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Скріншот | повідомлення про вибухи у Запоріжжі

Під ранок, об близько 05:00 годині, Іван Федоров повідомив про перші наслідки російської атаки по Запоріжжю. За його інформацією, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури в місті. Внаслідок обстрілу росіяни частково зруйнували адміністративну будівлю, на території об'єкта здійнялася пожежа.

Згодом в ОВА уточнили наслідки російської атаки по Запоріжжю. За даними відомства, постраждали об'єкти критичної інфраструктури у місті, також під ударом опинилася приватна забудова. "Шахеди" пошкодили житлові будинки.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки — ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами", — зазначив Федоров.

За даними ОВА, постраждалою через атаку є жінка, наразі їй надають медичну допомогу лікарі.

Також у відомстві поширили відео, на якому видно наслідки російської атаки.

Також Федоров поширив світлини з наслідками російського обстрілу. На кадрах видно обгорілі житлові будинки, пошкоджені автомобілі та спалені через атаку дерева.

Запорізька ОВА | наслідки атаки по Запоріжжю Запорізька ОВА | наслідки атаки по Запоріжжю

Інші дані щодо російської атаки по Запоріжжю наразі встановлюються. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків нічного обстрілу.

Нагадаємо, уночі проти 1 червня російська армія атакувала Україну крилатими ракетами: під комбінованим обстрілом опинилася Житомирська область, де пролунала серія вибухів.

Також аналітики DeepState уночі 1 червня повідомили, що ЗС РФ змогли окупувати ще один населений пункт у Сумській області.