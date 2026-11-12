Не переговоры, а спецоперация РФ: об истинном смысле того, что два дня происходило в Абу-Даби

Многие удивляются, что никаких прорывных новостей с встречи в Абу-Даби в трехстороннем формате не поступает.

Но этого и не должно было быть.

Потому что это — не переговоры. А очередная спецоперация россиян по затягиванию времени. Вообще, по большому счету, переговоры с Путиным закончились ещё в 2021 году. Всё, что продолжается уже 5 лет, — это исключительное желание одной стороны покорить Украину.

Второй момент. США больше не способны выступать посредником в обсуждении нашего будущего. По крайней мере в данный исторический момент. Да и самим Штатам скоро будет в принципе не до Украины. Новый Конгресс возобновит помощь? Если да, то слава Богу, если нет, нужно понимать, кто из европейцев ещё способен платить за свою безопасность, пока мы сдерживаем это нашествие.

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В-третьих. Поскольку в повестке дня появилась не только Украина, но и Европа, необходимо срочно сформировать переговорную группу иного состава, в которую войдет Украина. Идеи есть — изложу их позже.

Ну и четвертое. Самое главное. От психологического состояния тыла и возможностей Вооруженных сил Украины в первую очередь (!) зависит исход этой войны. Других рецептов выживания у нас нет, и белые дяди из Белого дома нам его не дадут.

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