Гороскоп на 2026 год: кому впервые за 30 лет будет везти во всем

Астрологи отмечают, что Новый год Огненной Лошади, согласно китайскому календарю, наступит не 1 января, а 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027-го. Именно поэтому прогнозы на этот период стоит делать чуть позже. Однако многие уже интересуются, что нас ждет впереди.

Доверять астрологическим прогнозам или нет — личное дело каждого. Но едва ли не всем интересно все-таки попробовать заглянуть в будущее, поэтому перед календарным Новым годом снова "залетают" в тренды гороскопы и таро-расклады. В частности, астролог Мария Пион, ранее раскрыла подробный прогноз, чего ждать в 2026 году всем знакам Зодиака. По ее словам, самые радикальные изменения произойдут в жизни Лошадей и Крыс .

А вот авторы проекта @oko_zirok.astrolog пишут, чего ждать от 2026 года Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам . Подробнее о том, кому впервые за 30 лет будет везти во всем, — читайте в материале Фокуса.

Гороскоп на 2026 год для Овна

Основным событием станет редкое соединение Сатурна и Нептуна в вашем знаке в феврале, что бывает раз в 30 лет. Это символ того, что ваши мечты наконец-то начнут приобретать реальные очертания. Если вы хотите работать на долгосрочную перспективу, то это ваш год. В первой половине года будут успешными международные проекты.

Сатурн в вашем знаке будет требовать порядка. Успех придет не через скорость, а через мастерство и терпение. Вторая половина года (после июня) обещает прибыли от инвестиций или новые источники дохода.

Важно избегать неоправданных рисков в апреле-мае. 2026 год изменит ваше отношение к партнерству любого вида. Вам больше захочется стабильности. Это хороший период для пополнения в семье, взаимопонимания и укрепления взаимоотношений, Для тех, кто одинок — лето о судьбоносных встречах.

Гороскоп для Тельца

Для вас 2026 год — это время, когда хаос последних лет наконец-то уляжется. Уран, который 7 лет "тряс" вашу жизнь, в апреле начнет переходить в сектор финансов. Это ключевая сфера 2026 года. Ожидайте кардинальных изменений в том, как вы зарабатываете.

Возможны нестандартные источники дохода, инвестиции в технологии или переход на фриланс.

Год обещает стабильность в отношениях. Кто искал спокойствия, наконец его найдет. Благоприятное время для приобретения недвижимости и обустройства дома.

Сатурн поможет отсеять фальшивых друзей и оставить только тех партнеров, которые приносят результат.

Июнь будет отличным периодом для покупки авто, обучения или переезда в пределах города или страны.

Близнецы: гороскоп на 2026 год: гороскоп на 2026 год

Вы — главные герои 2026 года. В апреле Уран входит в ваш знак на следующие 7 лет, что принесет невероятную жажду свободы и обновления. Вы захотите изменить все: от прически до профессии. Это год перезагрузки вашего Я. Можете стать лидером в своем сообществе или начать медийный проект.

Из-за большого количества энергии возможно нервное перенапряжение. Важно учиться фокусироваться на одной цели, чтобы не распылить свой потенциал.

Могут разрываться старые отношения. Можете получить крупный грант, наследство или значительное повышение зарплаты.

Гороскоп на 2026 год для Раков

К лету вы — звезда. Это лучшее время для брака, рождения детей, открытия бизнеса или выхода на публичную арену. Все, что вы начнете в этот период, будет иметь успех на 12 лет вперед Во второй половине года изменения на улучшение в зоне финансов. Вы наконец начнете получать достойное вознаграждение за свои таланты.

2026 год для вас будет годом прозрения, духовных трансформаций и дальних путешествий.

Во второй половине года возможна склонность к меланхолии или замыканию в себе. Важно не держать эмоции внутри, поскольку для Раков это прямой путь к снижению иммунитета.

