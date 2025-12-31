Гороскоп на 2026 рік: кому вперше за 30 років буде щастити у всьому

Астрологи наголошують, що Новий рік Вогняного Коня, згідно з китайським календарем, настане не 1 січня, а 17 лютого 2026 року і триватиме до 5 лютого 2027-го. Саме тому прогнози на цей період варто робити трохи пізніше. Однак багато хто вже цікавиться, що на нас чекає попереду.

Довіряти астрологічним прогнозам чи ні — особиста справа кожного. Але чи не усім цікаво все-таки спробувати заглянути у майбутнє, тому перед календарним Новим роком знову "залітають" у тренди гороскопи і таро-розклади. Зокрема, астрологиня Марія Піон, раніше розкрила детальний прогноз, чого чекати у 2026 році всім знакам Зодіаку. За її словами, найрадикальніші зміни відбудуться у житті Коней та Щурів .

А от автори проєкту @oko_zirok.astrolog пишуть, чого чекати від 2026 року Овнам, Тельцям, Близнюкам та Ракам . Детальніше про те, кому вперше за 30 років щаститиме у всьому, — читайте у матеріалі Фокусу.

Гороскоп на 2026 рік для Овна

Основною подією стане рідкісне поєднання Сатурна та Нептуна у вашому знаку в лютому, що буває раз на 30 років. Це символ того, що ваші мрії нарешті почнуть набувати реальних обрисів. Якщо ви хочете працювати на довгострокову перспективу, то це ваш рік. У першій половині року будуть успішними міжнародні проєкти.

Сатурн у вашому знаку вимагатиме порядку. Успіх прийде не через швидкість, а через майстерність і терпіння. Друга половина року (після червня) обіцяє прибутки від інвестицій або нові джерела доходу.

Важливо уникати невиправданих ризиків у квітні-травні. 2026 рік змінить ваше відношення до партнерства будь-якого виду. Вам більше захочеться стабільності. Це гарний період для поповнення в родині, взаєморозуміння та зміцненню взаємовідносин, Для тих, хто самотній — літо про доленосні зустрічі.

Гороскоп для Тельця

Для вас 2026 рік — це час, коли хаос останніх років нарешті вляжеться. Уран, який 7 років "тряс" ваше життя, у квітні почне переходити в сектор фінансів. Це ключова сфера 2026 року. Очікуйте кардинальних змін у тому, як ви заробляєте.

Можливі нестандартні джерела доходу, інвестиції в технології або перехід на фриланс.

Рік обіцяє стабільність у стосунках. Хто шукав спокою, нарешті його знайде. Сприятливий час для придбання нерухомості та облаштування дому.

Сатурн допоможе відсіяти фальшивих друзів та залишити лише тих партнерів, які приносять результат.

Червень буде чудовим періодом для купівлі авто, навчання або переїзду в межах міста чи країни.

Близнюки: гороскоп на 2026 рік

Ви — головні герої 2026 року. У квітні Уран входить у ваш знак на наступні 7 років, що принесе неймовірну жагу до свободи та оновлення. Ви захочете змінити все: від зачіски до професії. Це рік перезавантаження вашого Я. Можете стати лідером у своїй спільноті або розпочати медійний проєкт.

Через велику кількість енергії можливе нервове перенапруження. Важливо вчитися фокусуватися на одній цілі, щоб не розпилити свій потенціал.

Можуть розриватися старі стосунки. Можете отримати великий грант, спадок або значне підвищення зарплати.

Гороскоп на 2026 рік для Раків

До літа ви — зірка. Це найкращий час для шлюбу, народження дітей, відкриття бізнесу або виходу на публічну арену. Все, що ви почнете в цей період, матиме успіх на 12 років вперед У другій половині року зміни на покращення у зоні фінансів. Ви нарешті почнете отримувати гідну винагороду за свої таланти.

2026 рік для вас буде роком прозріння, духовних трансформацій та далеких подорожей.

У другій половині року можлива схильність до меланхолії або замикання в собі. Важливо не тримати емоції всередині, оскільки для Раків це прямий шлях до зниження імунітету.

