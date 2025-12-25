Найважче позаду: 2 знаки Зодіаку чекають на доленосні зміни у 2026 році

Астрологиня Ольга Маслова, яка веде однойменний канал в TikTok (@astro_maslova), розповіла про представників двох знаків Зодіаку, у яких минає "кармічний коридор" у 2025 році, а попереду чекають нові перспективи та удача.

Українська астрологиня Ольга Маслова, яка складає індивідуальні натальні карти та гороскопи, поділилася з підписниками, чого чекати далі представникам двох знаків Зодіаку — Дівам та Рибам. Детальніше про астрологічний прогноз, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Прогноз для Дів і Риб на 2026 рік

"Хочу привітати два знаки Зодіаку, які в 2025 році закрили свій "кармічний коридор" затемнення і вже не будуть відчувати дуже серйозних змін. Ви нарешті закінчили цей цикл перевтілення. Ви уже не так, якими були раніше, відчули себе краще, змінили у своєму житті те, на що довго не наважувалися", — розповідає астрологиня.

Окрім того, представників цих знаків Зодіаку, за словами астрологині, чекають зміни й в особистому житті.

"Ви попрощалися з тими, хто не має бути у вашому житті. Так, звичайно, ви могли плакати. Це могли бути доленосні події, але повірте — все на краще, бо 2026 рік підготував для вас щось неймовірно", — впевнена Ольга.

Риби та Діви — коридор затемнення

За її словами, саме представники знаків Риби та Діви в році, що минає, пережили кармічні зміни в рамках "коридору затемнення".

"Це період, коли ми щось завершуємо, прощаємось, ставимо крапки… Люди, які були в мене на консультаціях казали, що цей рік був найстрашнішим за останні років 4-5. Я вас прекрасно розумію, бо на планетарному рівні ці знаки були найбільше дотичні до змін, які стосувалися саме кармічних історій", — додає Маслова.

Ольга Маслова зробила свій астрологічний прогноз Фото: TikTok

Тепер Риби та Діви, за словами Ольги, вриваються у новий рік з величезними силами.

