Таке буває раз на 12 років: 4 знаки Зодіаку в 2026-му будуть із "козирями"

Українська астрологиня, зареєстрована у мережі TikTok як @meine.astrologin, розповіла, кому посміхнеться удача в наступному році. Вона зробила короткі прогнози та дала кілька порад.

Життя представників деяких знаків Зодіаку стане простішим, з’являться нові можливості та перспективи, однак для цього потрібно докласти зусиль. Про кого саме йдеться, — читайте у матеріалі Фокусу.

Прогноз для Левів і Раків на 2026 рік

"Найбільше пощастить Левам і Ракам — до другої половини Ракам, а далі перейде на Левів. У Левів відкриється період у другій половині 2026 року, коли їм буде щастити у всьому — таке відбувається раз на 12 років. Все, що ви хочете робити, щось міняти, якісь особисті починання, то треба це робити. Вам будуть випадати корисні можливості", — пояснює астрологиня.

За її словами, удача також не омине Скорпіонів, Водоліїв та Тельців.

Відео дня

"Але… Якщо Левам відкривається період, коли буде дуже щастити… Знаєте, всім не повезло, а вам повезло. Скорпіонам буде щастити в роботі, якщо маєте кар’єрні цілі, — ставте. До половини 2026 року над ними активно працюйте, старайтеся. З літа вам прямо "попре", — додає дівчина.

Що чекає Водоліїв?

У Водоліїв розпочнеться благодатний період в плані побудови особистих стосунків.

Астрологиня зробила прогноз на 2026 рік Фото: TikTok

"Хто давно хотів почати з кимось зустрічатися, виходити заміж і т.д. Робіть це з другої половини 2026 року. Людей може бути дуже багато, що ви не будете знати, з кого вибрати", — стверджує фахівчиня.

Тельцям варто купувати нерухомість

Також відкриються нові горизонти для Тельців.

"Можете створити сім’ю, якщо хочете, можете купувати нерухомість — розширяти простір, робити ремонт, знімати класну квартиру, працювати з дому. Все, що буде пов’язане з домом, — вийде", — підсумовує @meine.astrologin.

Насамкінець вона зауважила: якщо нічого не робити, у вас нічого не буде.

"Якщо ви будете хоч щось робити з усіх сфер, що я назвала, у вас вийде! Знайдуться можливості, знайдуться люди, все знайдеться", — резюмувала астрологиня у своєму прогнозі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Українська астрологиня Ольга Маслова розповіла про чотири знаки Зодіаку, у яких минає дуже важким рік, але невдовзі "чорна смуга" закінчиться. Вона детально розповіла, чого чекати далі.

Попереду — щастя: 4 знаки Зодіаку, які скоро вийдуть із "замкнутого кола".

Окрім того, ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні взимку 2025-2026 року.