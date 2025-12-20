Такое бывает раз в 12 лет: 4 знака Зодиака в 2026-м будут с "козырями"

Украинский астролог, зарегистрированная в сети TikTok как @meine.astrologin, рассказала, кому улыбнется удача в следующем году. Она сделала короткие прогнозы и дала несколько советов.

Жизнь представителей некоторых знаков Зодиака станет проще, появятся новые возможности и перспективы, однако для этого нужно приложить усилия. О ком именно идет речь, — читайте в материале Фокуса.

Прогноз для Львов и Раков на 2026 год

"Больше всего повезет Львам и Ракам — до второй половины Ракам, а дальше перейдет на Львов. У Львов откроется период во второй половине 2026 года, когда им будет везти во всем — такое происходит раз в 12 лет. Все, что вы хотите делать, что-то менять, какие-то личные начинания, то надо это делать. Вам будут выпадать полезные возможности", — объясняет астролог.

По ее словам, удача также не обойдет Скорпионов, Водолеев и Тельцов.

Відео дня

"Но... Если Львам открывается период, когда будет очень везти... Знаете, всем не повезло, а вам повезло. Скорпионам будет везти в работе, если есть карьерные цели, — ставьте. До половины 2026 года над ними активно работайте, старайтесь. С лета вам прямо "попрет", — добавляет девушка.

Что ждет Водолеев?

У Водолеев начнется благодатный период в плане построения личных отношений.

Астролог сделала прогноз на 2026 год Фото: TikTok

"Кто давно хотел начать с кем-то встречаться, выходить замуж и т.д. Делайте это со второй половины 2026 года. Людей может быть очень много, что вы не будете знать, из кого выбрать", — утверждает специалист.

Тельцам стоит покупать недвижимость

Также откроются новые горизонты для Тельцов.

"Можете создать семью, если хотите, можете покупать недвижимость — расширять пространство, делать ремонт, снимать классную квартиру, работать из дома. Все, что будет связано с домом, — получится", — заключает @meine.astrologin.

В конце она заметила: если ничего не делать, у вас ничего не будет.

"Если вы будете хоть что-то делать из всех сфер, что я назвала, у вас получится! Найдутся возможности, найдутся люди, все найдется", — резюмировала астролог в своем прогнозе.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинский астролог Ольга Маслова рассказала о четырех знаках Зодиака, у которых проходит очень тяжелый год, но вскоре "черная полоса" закончится. Она подробно рассказала, чего ждать дальше.

Впереди — счастье: 4 знака Зодиака, которые скоро выйдут из "замкнутого круга".

Кроме того, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака повезет в любви зимой 2025-2026 года.