Впереди — счастье: 4 знака Зодиака, которые скоро выйдут из "замкнутого круга"

Украинский астролог Ольга Маслова, которая занимается составлением гороскопов и натальных карт, рассказала о знаках Зодиака, которые вскоре выйдут из затянувшегося кризиса, который тянулся еще с 2023 года.

Ольга Маслова, автор одноименного блога в TikTok (@astro_maslova), определила четыре знака Зодиака, которые с 27 ноября вышли из "замкнутого круга" и сейчас в их жизни начинается "просветление". Фокус поинтересовался, — о ком идет речь.

Изменения после 27 ноября

"Начинается очень интересный этап в их жизни. Это связано с планетой Сатурн, которая с 2023 по 2025 год водила их вокруг какой-то системы, каких-то событий в вашей жизни. Что-то серьезное вы должны были сделать и наконец с 27 ноября Сатурн уходит в свое прямое движение. Эти четыре знака Зодиака почувствовали это больше всего, потому что эта планета влияет на них прямо", — рассказывает Ольга.

Відео дня

По ее словам, "пиковый период", эти знаки испытывали осенью 2023, 2024 и 2025 годов, а вот 27 числа была "поставлена точка".

Ставки на 15 декабря

"Мы не можем сразу так быстро это почувствовать... Делайте хорошие ставки на 15 декабря — это период, когда у вас начинается новая энергия. Наиболее показательные события в вашей жизни будут происходить весной 2026 года. Если вы планируете замужество или другие важные этапы в вашей жизни, то это весна — 100%", — утверждает астролог.

Это касается Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

"Они чувствовали жестче всего 2025 год, потому что кармические узлы менялись на их оси", — подсовывала Маслова.

Напомним, ранее Фокус писал о:

Три знака Зодиака, которым повезет в декабре 2025 года.

Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 декабря 2025 года.

Также мы рассказывали, кому из знаков Зодиака повезет в любви зимой 2025-2026 года.