Попереду — щастя: 4 знаки Зодіаку, які скоро вийдуть із "замкнутого кола"

Українська астрологиня Ольга Маслова, яка займається складанням гороскопів та натальних карт, розповіла про знаки Зодіаку, які невдовзі вийдуть з тривалої кризи, яка тягнулась ще з 2023 року.

Ольга Маслова, авторка однойменного блогу в TikTok (@astro_maslova), визначила чотири знаки Зодіаку, які з 27 листопада вийшли із "замкнутого кола" і зараз в їхньому житті починається "просвітління". Фокус поцікавився, — про кого йдеться.

Зміни після 27 листопада

"Починається дуже цікавий етап в їхньому житті. Це пов’язано з планетою Сатурн, яка з 2023 по 2025 рік водила їх навколо якоїсь системи, якихось подій у вашому житті. Щось серйозне ви мали зробити й нарешті з 27 листопада Сатурн йде у свій прямий рух. Ці чотири знаки Зодіаку відчули це найбільше, бо ця планета впливає на них прямо", — розповідає Ольга.

За її словами, "піковий період", ці знаки відчували восени 2023, 2024 і 2025 років, а от 27 числа було "поставлено крапку.

Ставки на 15 грудня

"Ми не можемо відразу так швидко це відчути… Робіть хороші ставки на 15 грудня — це період, коли у вас починається нова енергія. Найбільш показові події у вашому житті будуть відбуватися весною 2026 року. Якщо ви плануєте заміжжя або інші важливі етапи у вашому житті, то це весна — 100%", — стверджує астрологиня.

Це стосується Близнюків, Дів, Стрільців та Риб.

"Вони відчували найжорсткіше 2025 рік, тому що кармічні вузли змінювались на їхній осі", — підсовувала Маслова.

