Испытания закончились: 4 знака Зодиака, для кого 2026 год будет самым лучшим

Украинский астролог Ольга Маслова рассказала о четырех знаках Зодиака, у которых проходит очень тяжелый год, но вскоре "черная полоса" закончится. Она подробно рассказала, чего ждать дальше.

Ольга Маслова, автор одноименного блога в TikTok (@astro_maslova), которая занимается составлением натальных карт и гороскопов, назвала четыре знака Зодиака, которым было крайне трудно в течение последних 12 месяцев, но вскоре их ждет приятный сюрприз. Фокус поинтересовался, — о ком именно идет речь.

Прогноз на 2026 год

"Не слушайте тех, кто говорит, что 2025 год — это год кармы, потому что кармический год, по нумерологии и астрологии, был 2024, а 2025 год — год очищения. Мы с вами выходили из токсичных отношений, заканчивали общение с людьми, которые нам не нужны. Завершали работу там, где давно сомневались в себе", — рассказывает автор.

По ее словам, в 2026 году придет новая энергия, — "совсем другая". Потому что грядущим годом будет руководить планета Меркурий.

"Первые два знака, которым надо приспособиться к тому, чтобы ворваться в безумный 2026 год, — это Близнецы и Девы. Вы, мои дорогие, больше всего получили в 2025 году, потому что у вас там еще были кармические узлы... Ваш 2025 год точно никогда не забудете, потому что он вывел вас на новый уровень. Это нужно, чтобы в 2026 году зажить полной жизнью", — добавляет астролог.

Водолеям и Львам повезет

Ольга также вспомнила о Водолеях и Львах, которые в 2025 году переживали кризисные периоды, "потому что планета Плутон была в ретроградном движении и только в конце октября-ноября перешла в свой транзитный путь".

"Вас бомбануло очень жестко. Надо сейчас посмотреть, правильно ли вы двигаетесь, вы на своем месте, делаете ли вы то, что хотите, чтобы в 2026 году вы наконец зажили. Скажу честно, если в 2026 году планировали беременность — вперед, планировали недвижимость — вперед, машину — вперед, путешествовать — супер, круто. Этот период для того, чтобы договариваться, если вы хотели с кем-то работать в партнерстве — это вообще шикарно. Заявлять о себе — супер. Блог вести, писать что-то. Это период журналистики, пиара, всевозможных блогов", — подытожила Маслова.

