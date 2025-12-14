Випробування закінчились: 4 знаки Зодіаку, для кого 2026 рік буде найкращим

Українська астрологиня Ольга Маслова розповіла про чотири знаки Зодіаку, у яких минає дуже важким рік, але невдовзі "чорна смуга" закінчиться. Вона детально розповіла, чого чекати далі.

Ольга Маслова, авторка однойменного блогу в TikTok (@astro_maslova), яка займається складанням натальних карт та гороскопів, назвала чотири знаки Зодіаку, яким було вкрай важко протягом останніх 12 місяців, але невдовзі на них чекає приємний сюрприз. Фокус поцікавився, — про кого саме йдеться.

Прогноз на 2026 рік

"Не слухайте тих, хто говорить, що 2025 рік — це рік карми, тому що кармічний рік, за нумерологією та астрологією, був 2024, а 2025 рік — рік очищення. Ми з вами виходили з токсичних стосунків, закінчували спілкування з людьми, які нам не потрібні. Завершували роботу там, де давно сумнівались в собі", — розповідає авторка.

За її словами, у 2026 році прийде нова енергія, — "зовсім інша". Бо прийдешнім роком керуватиме планета Меркурій.

"Перші два знаки, яким треба пригодуватися до того, щоб увірватися в шалений 2026 рік, — це Близнюки та Діви. Ви, мої дорогенькі, найбільше отримали в 2025 році, бо у вас там ще були кармічні вузли… Ваш 2025 рік точно ніколи не забудете, бо він вивів вас на новий рівень. Це потрібно, щоб у 2026 році зажити повним життям", — додає астрологиня.

Водоліям і Левам пощастить

Ольга також згадала про Водоліїв та Левів, які у 2025 році переживали кризові періоди, "бо планета Плутон була в ретроградному русі й лише вкінці жовтня-листопада перейшла в свій транзитний шлях".

"Вас бомбануло дуже жорстко. Треба зараз подивитися, чи правильно ви рухаєтесь, чи ви на своєму місці, чи ви робите те, що хочете, щоб у 2026 році ви нарешті зажили. Скажу чесно, якщо у 2026 році планували вагітність — вперед, планували нерухомість — вперед, машину — вперед, подорожувати — супер, круто. Цей період для того, щоб домовлятися, якщо ви хотіли з кимось працювати у партнерстві — це взагалі шикарно. Заявляти про себе — супер. Блог вести, писати щось. Це період журналістики, піару, усіляких блогів", — підсумувала Маслова.

