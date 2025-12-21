Кого чекає удача: 3 знаки Зодіаку виходять зі складного періоду, що тривав роками

Українська астрологиня Ольга Маслова, авторка однойменного блогу в TikTok (@astro_maslova), розповіла про три знаки Зодіаку, у яких минає важкий період, а попереду чекають нові перспективи та удача.

Блогерка Ольга Маслова, яка займається складанням натальних карт та гороскопів, детально розповіла, чого чекати далі представникам трьох знаків Зодіаку — Тельцям, Дівам та Козерогам. Фокус пише, — про кого саме йдеться.

"Три знаки Зодіаку, які нарешті закінчують свій кармічний період, який у них тривав протягом двох років, пов'язаний з планетою Сатурн, яка була в знаку Риб, а тепер переходить в інший знак. Для вас ці два роки були про самоцінність та самопожертву. Насправді ви вчилися не покладатися на інших, ставили себе на друге місце, а когось — на перше", — розповідає Ольга.

Прогноз для Тельців

Насамперед вона розказала про прогноз для Тельців на 2026 рік.

"Почнемо з Тельців. Це ваш трамплін. У вас є два роки для того, щоб побудувати фундамент. У 2028 році Сатурн перейде у ваш знак, ви будете проходити такі серйозні, глобальні зміни в своєму житті. Сатурн вчить нас дисципліні та відповідальності. Для вас ці два роки були в 12 будинку гороскопу. Ви проходили випробування на відповідальність, психологічні історії", — стверджує Маслова.

За її словами, багато Тельців могли емігрувати або думати про це. Також вони могли мати проблеми зі здоров’ям або проходити якесь довгострокове лікування.

"Нарешті у 2026 році ви підводите підсумок. Я сподіваюсь, що Тельці нарешті видихнуть", — додає астрологиня.

Прогноз для Дів на 2026

Далі Ольга розповіла про гороскоп для Дів.

"Для вас ці два роки були активні в плані стосунків. У вас могли закінчитися стосунки… Це були кармічні історії. Вам потрібно було все одно слухати себе. Важливіше було пройти оці перевірки в тому, як ви взаємодієте з іншими людьми", — додає вона.

Прогноз для Козерогів

У Козерогів, за словами астрологині, був період, який говорив про інформаційну атаку на них.

"Багато Козерогів пережили зміни на роботі через документи, складні розмови, кармічні уроки у спілкуванні. Можливо, ви дуже багато думали про документи, завершення якихось справ. Багато Козерогів у цей період змінили свої документи: можливо, хтось одружився або навпаки розірвав свій шлюб. Це все завершується, ніби з вас знімають якесь інформаційне навантаження", — підсумовує Ольга.

