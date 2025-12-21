Кого ждет удача: 3 знака Зодиака выходят из сложного периода, длившегося годами

Украинский астролог Ольга Маслова, автор одноименного блога в TikTok (@astro_maslova), рассказала о трех знаках Зодиака, у которых проходит трудный период, а впереди ждут новые перспективы и удача.

Блогер Ольга Маслова, которая занимается составлением натальных карт и гороскопов, подробно рассказала, чего ждать дальше представителям трех знаков Зодиака — Тельцам, Девам и Козерогам. Фокус пишет, — о ком именно идет речь.

"Три знака Зодиака, которые наконец заканчивают свой кармический период, который у них длился в течение двух лет, связанный с планетой Сатурн, которая была в знаке Рыб, а теперь переходит в другой знак. Для вас эти два года были о самоценности и самопожертвовании. На самом деле вы учились не полагаться на других, ставили себя на второе место, а кого-то — на первое", — рассказывает Ольга.

Прогноз для Тельцов

Прежде всего она рассказала о прогнозе для Тельцов на 2026 год.

"Начнем с Тельцов. Это ваш трамплин. У вас есть два года для того, чтобы построить фундамент. В 2028 году Сатурн перейдет в ваш знак, вы будете проходить такие серьезные, глобальные изменения в своей жизни. Сатурн учит нас дисциплине и ответственности. Для вас эти два года были в 12 доме гороскопа. Вы проходили испытания на ответственность, психологические истории", — утверждает Маслова.

По ее словам, многие Тельцы могли эмигрировать или думать об этом. Также они могли иметь проблемы со здоровьем или проходить какое-то долгосрочное лечение.

"Наконец в 2026 году вы подводите итог. Я надеюсь, что Тельцы наконец выдохнут", — добавляет астролог.

Прогноз для Див на 2026 год

Далее Ольга рассказала о гороскопе для Дев.

"Для вас эти два года были активны в плане отношений. У вас могли закончиться отношения... Это были кармические истории. Вам нужно было все равно слушать себя. Важнее было пройти эти проверки в том, как вы взаимодействуете с другими людьми", — добавляет она.

Прогноз для Козерогов

У Козерогов, по словам астролога, был период, который говорил об информационной атаке на них.

"Многие Козероги пережили изменения на работе из-за документов, сложных разговоров, кармических уроков в общении. Возможно, вы очень много думали о документах, завершении каких-то дел. Многие Козероги в этот период изменили свои документы: возможно, кто-то женился или наоборот расторг свой брак. Это все завершается, как будто с вас снимают какую-то информационную нагрузку", — подытоживает Ольга.

