Самое трудное позади: у 2 знаков Зодиака изменится судьба в 2026 году

Астролог Ольга Маслова, ведущая одноименного канала в TikTok (@astro_maslova), рассказала о представителях двух знаков Зодиака, у которых проходит "кармический коридор" в 2025 году, а впереди их ждут новые перспективы и удача.

Украинский астролог Ольга Маслова, которая составляет индивидуальные натальные карты и гороскопы, поделилась с подписчиками, чего ждать дальше представителям двух знаков Зодиака — Девам и Рыбам. Подробнее об астрологическом прогнозе, — узнавайте в материале Фокуса.

Прогноз для Дев и Рыб на 2026 год

"Хочу поздравить два знака Зодиака, которые в 2025 году закрыли свой "кармический коридор" затмения и уже не будут испытывать очень серьезных изменений. Вы наконец-то закончили этот цикл перевоплощения. Вы уже не такие, какими были раньше, почувствовали себя лучше, изменили в своей жизни то, на что долго не решались", — рассказывает астролог.

Кроме того, представителей этих знаков Зодиака, по словам астролога, ждут изменения и в личной жизни.

"Вы попрощались с теми, кто не должен быть в вашей жизни. Да, конечно, вы могли плакать. Это могли быть судьбоносные события, но поверьте — все к лучшему, потому что 2026 год подготовил для вас что-то невероятное", — уверена Ольга.

Рыбы и Девы — коридор затмения

По ее словам, именно представители знаков Рыбы и Девы в уходящем году пережили кармические изменения в рамках "коридора затмения".

"Это период, когда мы что-то завершаем, прощаемся, ставим точки... Люди, которые были у меня на консультациях говорили, что этот год был самым страшным за последние лет 4-5. Я вас прекрасно понимаю, потому что на планетарном уровне эти знаки были больше всего касаются изменений, которые касались именно кармических историй", — добавляет Маслова.

Ольга Маслова сделала свой астрологический прогноз Фото: TikTok

Теперь Рыбы и Девы, по словам Ольги, врываются в новый год с огромными силами.

