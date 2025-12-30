Год Огненной Лошади: чего ждать в 2026-м всем знакам Зодиака

Астролог Мария Пион, зарегистрированная в сети TikTok под ником @astromuse.mari, раскрыла подробный прогноз, чего ждать в 2026 году всем знакам Зодиака. По ее словам, самые радикальные изменения произойдут в жизни Лошадей и Крыс.

Астролог прогнозирует, что 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади, станет одним из самых мощных периодов за последние десятилетия. Для общества в целом это будет время глубоких изменений, ускорения, сдвигов и решительных шагов. Чего еще ждать от 2026 года от всех знаков Зодиака, — читайте в материале Фокуса.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

"Скажу, что Огненная Лошадь — это энергия сильная, мужская, напористая. И давно считалось, что в год Лошади рождаются очень эффектные люди, очень коммуникативные, харизматичные, яркие, красавчики. Всегда считалось, что такой парень будет "нарасхват". Девочки рождаются карьеристки, которые поздно выходят замуж или имеют такую доминирующую позицию в паре. Это касается только тех, кто родился в год Огненной Лошади", — рассказывает Мария.

По ее словам, в такой год рождаются счастливчики, которые могут стать лидером и вести за собой массы.

"Они поразительно притягивают внимание, потому что эффектные. И не заметить человека рожденного в год лошади фактически невозможно. Это люди с такой энергией, они не усидчивы, душа компании, очень харизматичные и очень амбициозные", — добавляет Пион.

Когда начинается год Огненной Лошади

Согласно китайскому календарю, год Огненной Лошади наступит 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027-го. В то же время астрологически 2026-й будет годом Солнца — символа силы, движения, лидерства и активности. Сочетание огня и солнечной энергии создает "взрывной эффект" в плане перемен.

По словам астролога, год Огненной Лошади считается кармически сложным, потому что несет с собой жизненные уроки и события, которые могут полностью изменить вектор вашей судьбы. Особенно это касается людей, рожденных в годы Лошади — независимо от стихии. Именно для них 2026-й станет годом глубоких трансформаций, внутренних сдвигов и переломных моментов. Многие из них уже почувствовали первые сигналы этих изменений еще осенью предыдущего года.

2006 год движения, изменений и прорывов

Огненная Лошадь — символ скорости, свободы и постоянного движения. Поэтому 2026-й принесет:

переезды и смены места жительства;

путешествия;

смену профессии или старт новых проектов;

прорывы в технологиях, медицине и науке;

рост мобильности.

Это будет время, когда трудно стоять на месте — энергия будет буквально толкать вперед.

Изменится роль женщины

Особое внимание астролог обращает на трансформацию женской энергии в 2026 году. Ожидаются изменения в социальных нормах, законах и общественном восприятии. Будет расти влияние женского лидерства, харизмы и внутренней силы.

В то же время год принесет появление новых лидеров — харизматичных, ярких, интуитивных. Это будет лидерство не через силу или жесткость, а через магнетизм, энергию и умение вдохновлять.

Главная стихия 2026 года

Главная стихия года — огонь. Он несет прорыв, очищение, но в то же время требует осторожности. Именно поэтому особую силу будут иметь:

ритуалы, связанные с огнем;

использование теплых, "солнечных" цветов — красного, оранжевого, желтого, золотого;

действия, направленные на развитие, движение и обновление.

Вместе с тем стоит помнить, что энергия огня может как вдохновлять, так и сжигать, поэтому важно действовать осознанно.

Астрологический прогноз на 2026 год

Кто почувствует этот год сильнее всего? Наибольшее влияние Огненная Лошадь окажет на тех, кто родился в год Лошади — независимо от стихии. Именно для них 2026-й станет периодом глубоких трансформаций, переездов, карьерных взлетов, изменений в жизненном направлении.

Также особенно чувствительно год почувствуют люди, рожденные в июне и декабре, а также те, кто находится на пороге важных жизненных решений.

Год Огненной Лошади — это время для движения, силы, изменений и новых начинаний. Он потребует смелости, гибкости и готовности действовать. Но тем, кто сможет принять его ритм, он откроет новые горизонты, возможности и настоящие точки роста.

В это год не стоит стоять на месте. Важно идти вперед — даже если путь кажется незнакомым.

