РФ перебрасывает АН-2 к границам Украины, которые могут использовать как обманки для ПВО - КСИР

Эту практику продемонстрировал Азербайджан во время Второй Карабахской войны для выявления позиций ПВО противника.

Россия перебрасывает к границе с Украиной десятки самолетов АН-2, которые могут быть использованы в качестве одноразовых беспилотников. Об этом заявляет телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (IRGC).

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Так поступал Азербайджан во время Второй Карабахской войны в 2020 году. Тогда Армения сообщила о нескольких сбитых странных летательных аппаратах, которые оказались самолетами АН-2, переоборудованным для беспилотного режима полета. Спутниковая съемка запечатлела аэродром с 60 этими самолетами в азербайджанском городе Евлах, в 50 километрах от которого проходила линия фронта.

Новация заинтересовала военных специалистов, которые предположили, что Азербайджан таким образом не только производит аэророзведку, но и утилизирует десятки старых "кукурузников", доставшихся в наследство от СССР.

"Даже если они не прорвут систему ПВО, то заставят ее отреагировать, потратить боеприпасы, обнаружить себя. Потом удар по ней нанесут более современные беспилотники. А в случае успешного попадания в цель эффект будет сопоставим с серьезной баллистической или крылатой ракетой", — рассказал изданию "Известия" российский военный историк Дмитрий Болтенков.

Официально Армения не подтвердила информацию об использовании АН-2 в боевых действиях.

Напомним, Беларусь заявила о сбитом украинском БПЛА на белорусской территории. В связи с этим МИД Беларуси вызвал украинского посла чтобы выразить категорический протест относительно пересечения беспилотником белорусской границы.

Ранее Фокус рассказал зачем Турция готовит морской рой беспилотников, производя более 100 катеров-дронов в год. Это позволит дронам взять на себя многие обязанности, которые в настоящее время выполняют экипажные корабли. Кроме того, Конструкции турецких безэкипажных судов также имеют все шансы на успех на экспортном рынке.