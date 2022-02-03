Минск заявил о сбитом украинском БПЛА на белорусской территории, — МИД

В связи с этим МИД Беларуси вызвал украинского посла чтобы выразить категорический протест относительно пересечения беспилотником белорусской границы.

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с решительным протестом относительно пересечения украинским БПЛА территории республики 24 января 2022 года. В заявлении говорится, что беспилотник был "принужден к посадке специалистами Вооруженных сил", сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

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Минск утверждает, что 24 января этого года некий БПЛА, который был якобы запущен с территории Украины, пересек белорусскую границу, что было установлено после анализа бортовой аппаратуры сбитого беспилотника.

В связи с инцидентом в министерство был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому было доведено, что подобные недружественные шаги украинской стороны провоцирует эскалацию обстановки в регионе.

Реакция Украины

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко назвал заявление белорусского ведомства "очередной провокацией властей в Беларуси".

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона", — написал в Twitter Николенко.

Версия белорусского журналиста

Тем временем, белорусская журналистка Ксения Лебедева в Telegram опубликовала пост, в котором сообщила, что "беспилотник-шпион" был запущен 24 января в 10:58 в районе с. Пища Волынской области, что в 1, 7 км от украино-белорусской границы. Он якобы пересек границу и, пролетев 40 км в глубь, направился к полигону "Брестский" для наблюдения за совместными учениями войск Беларуси и РФ.

[ + – ] Журналистка дополнила публикацию схемой маршрута полета БПЛА.

Ранее сообщалось, что согласно спутниковым снимкам Россия увеличивает количество военной техники в оккупированном Крыму, Беларуси и в приграничных с Украиной районах. В частности, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед парламентом заявил, что существует угроза новой мировой войны, которую планета не переживет, если ядерные державы не смогут договорится. По его словам, уровень агрессии между странами достигло критической точки.