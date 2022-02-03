Мінськ заявив про збитий український БПЛА на білоруській території, — МЗС

У зв'язку з цим МЗС Білорусі викликало українського посла, щоб висловити категоричний протест щодо перетину безпілотником білоруського кордону.

Міністерство закордонних справ Білорусі виступило з рішучим протестом щодо перетину українським БПЛА території республіки 24 січня 2022 року. У заяві йдеться, що безпілотник був "примушений до посадки фахівцями Збройних сил", повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

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Мінськ стверджує, що 24 січня цього року якийсь БПЛА, нібито запущений з території України, перетнув білоруський кордон, що було встановлено після аналізу бортової апаратури збитого безпілотника.

У зв'язку з інцидентом до міністерства було викликано посла України в Білорусі Ігоря Кизима, якому було доведено, що подібні недружні кроки української сторони провокують ескалацію обстановки в регіоні.

Реакція України

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко назвав заяву білоруського відомства "черговою провокацією влади в Білорусі".

"На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусії та України в інтересах всього регіону", — написав у Twitter Ніколенко.

Версія білоруського журналіста

Тим часом білоруська журналістка Ксенія Лебедєва в Telegram опублікувала пост, у якому повідомила, що "безпілотник-шпигун" було запущено 24 січня о 10:58 в районі с. Піща Волинської області, що за 1,7 км від українсько-білоруського кордону. Він нібито перетнув кордон і, пролетівши 40 км углиб, попрямував до полігону "Брестський" для спостереження за спільними навчаннями військ Білорусі та РФ.

[ + – ] Журналістка доповнила публікацію схемою маршруту польоту БПЛА.

Раніше повідомлялося, що згідно із супутниковими знімками Росія збільшує кількість військової техніки в окупованому Криму, Білорусі та в прикордонних з Україною районах. Зокрема, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу перед парламентом заявив, що існує загроза нової світової війни, яку планета не переживе, якщо ядерні держави не зможуть домовитись. За його словами, рівень агресії між країнами досяг критичної точки.