Долетит до Харькова: в 17 км от Украины зафиксировали 203-мм артустановку "Малка" (видео)

На видео попала САУ, способная стрелять ядерными припасами на дистанцию до 47 км. Установка предназначения для подавления тылов.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 "Малка". Она находится всего в 17 км от Украины. Об этом сообщает Defense Blog.

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На видеозаписи видна САУ, которая находится в Веселой Лопани (Белгородская область), что находится всего в 17 км от границы с Украиной. Некоторые эксперты предполагают, что на видео 2С7 "Малка" — модернизация советского "Пиона". Данная артустановка примечательна тем, что она способна стрелять снарядами с ядерным зарядом на дистанцию до 47 км.

[ + – ] Расположение САУ на карте

2С7 "Малка" — это самоходная пушка, которая была разработана в 1980-е. В отличие от "Пиона" имеет меньший экипаж 6 человек вместо 7, а также уменьшенное время для перехода в боевое/походное положение. Также САУ получила двигатель на 840 л.с. от танка Т-72. Предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важный объектов и средств ядерного нападения на дистанции до 47 км.

Напомним, исследователи CIT опубликовали факты переброски 41-й армии РФ и Росгвардии к границам Украины. Россия может начать наступление на Украину с Черниговской области с дальнейшим продвижением на Киев.

Ранее на спутниковых снимках показали российские войска в Беларуси в пределах 50 км от границ с Украиной.