Спутниковые снимки показали российские войска в Беларуси у границ с Украиной (фото)
В пределах 50 км от украинской границы замечены штурмовики Су-25, ЗРК С-400, Искандеры и реактивные системы залпового огня.
Компания из США Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской техники возле белорусских границ с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
Снимки были сделаны перед началом военных маневров "Союзная решимость-2022", активная фаза которых запланирована с 10 по 20 февраля. На них будут отрабатывать нападение на Союзное государство "с южных границ". Кадры датированы 4 февраля. На снимках зафиксированы:
- реактивные системы залпового огня
- 15 штурмовиков Су-25М
- ЗРК С-400
- Ракеты SS26 ОТРК "Искандер"
Всего были засняты войска в трех местах, которые находятся в пределах 50 км от границ с Украиной. Среди них Ельск, Речица и Лунинца.
В издании отмечают, что они не смогли независимо проверить достоверность снимков. Вместе с тем в Минобороны России и Беларуси не стали комментировать публикацию.
Развертывание российских войск в Беларуси происходит на фоне напряженности РФ и Запада из-за сосредоточения войск у границ с Украиной. Западная разведка считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину.
Напомним, 3 февраля компания Maxar опубликовала российские войска у границ вокруг Украины. На них видны оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и другая техника.
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