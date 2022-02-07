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Военный Фокус Российско-украинская война

Спутниковые снимки показали российские войска в Беларуси у границ с Украиной (фото)

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армия рф в беларуси
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES | Штурмовики Су-25

В пределах 50 км от украинской границы замечены штурмовики Су-25, ЗРК С-400, Искандеры и реактивные системы залпового огня.

Компания из США Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской техники возле белорусских границ с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Снимки были сделаны перед началом военных маневров "Союзная решимость-2022", активная фаза которых запланирована с 10 по 20 февраля. На них будут отрабатывать нападение на Союзное государство "с южных границ". Кадры датированы 4 февраля. На снимках зафиксированы:

  • реактивные системы залпового огня
  • 15 штурмовиков Су-25М
  • ЗРК С-400
  • Ракеты SS26 ОТРК "Искандер"

Всего были засняты войска в трех местах, которые находятся в пределах 50 км от границ с Украиной. Среди них Ельск, Речица и Лунинца.

войска рф в беларуси
Российские войска в Речице
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
армия рф в беларуси
Ельск, ракетные установки
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
авиация рф в беларуси
Су-25 в Лунице
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
российские войска в беларуси
Лагерь военных в Речице
войска рф в беларуси
армия рф в беларуси
авиация рф в беларуси
российские войска в беларуси

В издании отмечают, что они не смогли независимо проверить достоверность снимков. Вместе с тем в Минобороны России и Беларуси не стали комментировать публикацию.

Развертывание российских войск в Беларуси происходит на фоне напряженности РФ и Запада из-за сосредоточения войск у границ с Украиной. Западная разведка считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину.

Напомним, 3 февраля компания Maxar опубликовала российские войска у границ вокруг Украины. На них видны оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и другая техника.

Ранее сообщалось, что Великобритания перебросила в Украину больше 100 бойцов элитного спецназа из SAS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина объединится с Беларусью и РФ в одно государство.