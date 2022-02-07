Супутникові знімки показали російські війська в Білорусі біля кордонів із Україною (фото)

У межах 50 км від українського кордону помічені штурмовики Су-25, ЗРК С-400, "Іскандери" та реактивні системи залпового вогню.

Компанія зі США Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки російської техніки біля білоруських кордонів із Україною. Про це повідомляє Reuters.

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Знімки були зроблені перед початком військових маневрів "Союзна рішучість-2022", активну фазу яких заплановано з 10 по 20 лютого. На них відпрацьовуватимуть напад на Союзну державу "з південних кордонів". Кадри датовані 4 лютого. На знімках зафіксовано:

реактивні системи залпового вогню

15 штурмовиків Су-25М

ЗРК С-400

Ракети SS26 ОТРК "Іскандер"

Загалом було знято війська в трьох місцях, що розташовані в межах 50 км від кордонів із Україною. Серед них Єльськ, Речиця та Лунинця.

[ + – ] Російські війська у Речиці Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Єльськ, ракетні установки Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Су-25 у Луниці Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Табір військових у Речиці

У виданні наголошують, що вони не змогли незалежно перевірити достовірність знімків. Водночас у Міноборони Росії та Білорусі не стали коментувати публікацію.

Розгортання російських військ у Білорусі відбувається на тлі напруженості РФ та Заходу через зосередження військ біля кордонів із Україною. Західна розвідка вважає, що Росія може готуватись до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 3 лютого компанія Maxar опублікувала російські війська біля кордонів навколо України. На них видно оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" та іншу техніку.

Раніше повідомлялося, що Великобританія перекинула в Україну понад 100 бійців елітного спецназу із SAS.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна об'єднається з Білоруссю та РФ в одну державу.