МИД РФ утверждает, что Украина планирует разместить под Харьковом комплексы THAAD

В связи с этим официальный представитель МИД РФ обвинил Украину в провокации, шантаже и военно-техническом прессинге на РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал "шантажом и провокацией" возможное размещение под Харьковом противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), сообщает агентство ТАСС.

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В понедельник, 7 февраля, ТАСС разместило публикацию о том, что Киев якобы обратился к Вашингтону с просьбой разместить в районе Харькова комплексы наземного базирования THAAD, предназначенные для высотного перехвата ракет средней дальности. При этом агентство ссылалось на некий "дипломатический источник".

Однако в тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отказался комментировать размещение на территории Украины противоракетных комплексов.

"Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места", — отметил он.

[ + – ] Брифин официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса

Но после публикации ТАСС, официальные лица РФ выступили с комментариями по поводу вероятного размещения THAAD под Харьковом. В частности, замглавы МИД РФ Рябков оценил эти шаги, как попытку оказать на Россию дополнительное военно-техническое давление.

"Это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно", — отметил Рябков.

Также отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав просьбу Киева о поставках комплексов THAAD "еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации". По его словам технические характеристики комплекса, которые будут находиться под Харьковом, позволит контролировать воздушно-космическое пространство над РФ и "смотреть" вглубь территории России до 1 тысячи км.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал об объемах военной помощи Украине за последние месяцы. В частности он сказал, что общий объем вооружения пересекли отметку в 1,5 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщил о расположении в 17 км от Украины самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка", которая находится в Белгородской области.