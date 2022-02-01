Долетить до Києва та Львова: Росія перекинула до Білорусі "Іскандери" (фото)

Російський оперативно-тактичний комплекс має радіус дії 500 км. Цього вистачить, щоб ракета досягла Литви, Латвії та частини Польщі.

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові фото з території Білорусі, на яких відображені ракетні комплекси "Іскандер" із радіусом стрілянини до 500 км. Про це повідомляється у звіті компанії.

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"Іскандери" розташовані на полігоні "Ріпище" (Могилівська область), де незабаром розпочнуться навчання "Союзна рішучість-2022". За легендою маневрів, російські та білоруські військові відпрацюють знищення умовної України, яка називатиметься "Республіка Наддніпрянщини".

[ + – ] Радіус стрілянини "Іскандерів" у Білорусі.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" має радіус дії 500 км. Враховуючи їхнє розташування в зоні ураження потрапляє майже вся територія Литви та Латвії, частина Польщі та майже 10 українських областей (частково або повністю):

Київ та Київська область

Чернігівська область

Сумська область

Тернопільська область

Вінницька область

Закарпатська область

Львівська область

Хмельницька область

[ + – ] "Іскандери" у Білорусі [ + – ] "Іскандери" у Білорусі [ + – ] "Іскандери" у Білорусі [ + – ] "Іскандери" у Білорусі

Нагадаємо, на навчаннях Білорусі та РФ відпрацюють "знищення" української армії За легендою, "Республіку Придністров'я" захоплять "Західні" для провокації війни із Союзною державою.

Раніше білоруські партизани влаштували кібератаку на БелЖД, щоб зупинити перекидання російських військ по Білорусі.