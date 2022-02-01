Долетит до Киева и Львова: Россия перебросила в Беларусь "Искандеры" (фото)

Российский оперативно-тактический комплекс имеет радиус действия в 500 км. Этого хватит, чтобы ракета достигла Литвы, Латвии и части Польши.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото с территории Беларуси, на которых запечатлены ракетные комплексы "Искандер" с радиусом стрельбы до 500 км. Об этом сообщается в отчете компании.

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"Искандеры" расположены на полигоне "Репище" (Могилевская область), где в скором времени начнутся учения "Союзная решимость-2022". По легенде маневров, российские и белорусские военные отработают уничтожение условной Украины, которая будет называться "Республика Приднепровье".

[ + – ] Радиус стрельбы "Искандеров" в Беларуси

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" имеет радиус действия 500 км. Учитывая их расположение в зоне поражения попадает почти вся территория Литвы и Латвии, часть Польши и почти 10 украинских областей (частично или полностью):

Киев и Киевская область

Черниговская область

Сумская область

Тернопольская область

Винницкая область

Закарпатская область

Львовская область

Хмельницкая область

[ + – ] "Искандеры" в Беларуси [ + – ] "Искандеры" в Беларуси [ + – ] "Искандеры" в Беларуси [ + – ] "Искандеры" в Беларуси

Напомним, на учениях Беларуси и РФ отработают "уничтожение" украинской армии По легенде, "Республику Приднестровье" захватят "Западные" для провокации войны с Союзным государством.

Ранее белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску российских войск по Беларуси.