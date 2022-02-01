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Военный Фокус

Долетит до Киева и Львова: Россия перебросила в Беларусь "Искандеры" (фото)

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искандер в беларуси
Фото: vpk | ОТРК "Искандер"

Российский оперативно-тактический комплекс имеет радиус действия в 500 км. Этого хватит, чтобы ракета достигла Литвы, Латвии и части Польши.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото с территории Беларуси, на которых запечатлены ракетные комплексы "Искандер" с радиусом стрельбы до 500 км. Об этом сообщается в отчете компании.

"Искандеры" расположены на полигоне "Репище" (Могилевская область), где в скором времени начнутся учения "Союзная решимость-2022". По легенде маневров, российские и белорусские военные отработают уничтожение условной Украины, которая будет называться "Республика Приднепровье".

учения рф
Радиус стрельбы "Искандеров" в Беларуси

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" имеет радиус действия 500 км. Учитывая их расположение в зоне поражения попадает почти вся территория Литвы и Латвии, часть Польши и почти 10 украинских областей (частично или полностью):

  • Киев и Киевская область
  • Черниговская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Винницкая область
  • Закарпатская область
  • Львовская область
  • Хмельницкая область
российские войска в беларуси
"Искандеры" в Беларуси
союзная решимость 2022
"Искандеры" в Беларуси
армия рф в беларуси
"Искандеры" в Беларуси
"Искандеры" в Беларуси
"Искандеры" в Беларуси
российские войска в беларуси
союзная решимость 2022
армия рф в беларуси
"Искандеры" в Беларуси

Напомним, на учениях Беларуси и РФ отработают "уничтожение" украинской армии По легенде, "Республику Приднестровье" захватят "Западные" для провокации войны с Союзным государством.

Ранее белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску российских войск по Беларуси.