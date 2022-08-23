Мільярди й роки роботи: скільки часу піде для розгортання захисту ПРО THAAD (фото)

Саудівська Аравія закупила системи THAAD, проте для будівництва баз для неї та виробництва самих систем піде ще 5-7 років. Це може стати прикладом для України.

Система протиракетної оборони THAAD — один із високотехнологічних способів захисту неба України від російських ракет. У виданні Defense Express на прикладі Саудівської Аравії показують, наскільки це дорогий і тривалий процес.

Саудівська Аравія закупила в США систему ПРО THAAD ще у 2018 році. Батарея систем коштувала країні 15 млрд доларів. Три роки контракт не втілювали через вбивство журналіста Джаміля Хашшоги. Тільки з листопада 2021 року угоду розморозили. Виробник Lockheed Martin повідомляв, що постачання розпочнуться у 2023 році, а завершаться до 2027 року.

[ + – ] Пускові установки THAAD

Скільки піде часу для розгортання ПРО THAAD?

15 серпня інженерний корпус армії США опублікував приблизні розрахунки, скільки коштуватиме будівництво 7 баз для ПРО. Перші чотири бази будуть побудовані не раніше 2026 року, а інші три — до кінця 2028 року. Вартість протиракетних комплексів складе щонайменше 15 млрд доларів.

[ + – ] Час будівництва баз для ПРО в Саудівській Аравії

Водночас варто зазначити, що територія Саудівської Аравії вчетверо більша, ніж в України. Однак тут важлива не площа країни, а густота розміщення об'єктів, які потрібно захищати. Тому автори роблять висновок, що приклад Саудівської Аравії зі створенням власної бази ПРО застосовується до України. Якщо в нашій країні колись з'явиться ПРО THAAD, то на це піде близько 10 років і коштуватиме близько 10 млрд доларів (400 млрд гривень за середнім курсом).

Нагадаємо, в РФ заявляли, що Україна запросила в США ПРО THAAD, яка має збивати російські "Іскандери". На початку лютого в МЗС РФ стверджували, що Україна планує розмістити під Харковом комплекси THAAD.