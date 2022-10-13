Великобританія відправить Україні ракети для систем ПРО NASAMS: як вони працюють

Передові ракети AMRAAM класу "повітря-повітря" є найпоширенішими снарядами для систем ПРО та ППО країн НАТО. Вони здатні збивати російські крилаті ракети із ймовірністю до 85%.

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Великобританія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських систем протиракетної оборони NASAMS. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес на зустрічі глав Міноборони країн НАТО у Брюсселі, повідомили кореспонденти телеканалу Euronews.

Передові ракети AMRAAM здатні збивати крилаті ракети, Збройні сили України зможуть використовувати їх для захисту від подальших ракетних ударів Росії, зазначив Воллес.

"Останні невибіркові удари РФ у мирних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити країну. Тому я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM", — пояснив міністр своє рішення.

[ + – ] Дальність стрільби системи ПРО NASAMS може сягати 25 км.

Удосконалені ракети AMRAAM класу "повітря-повітря" середньої дальності передадуть найближчими тижнями, доповнює Reuters.

Робота системи ПРО NASAMS із ракетами AMRAAM

Американська система ПРО NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 або AMRAAM наземного базування. Дальність стрілянини NASAMS може сягати 25 км, а висота польоту снаряда — до 16 км. Імовірність ураження мети — 85%.

[ + – ] Ракети AMRAAM – найпоширеніші в системах ПРО країн НАТО

Військовий експерт Томас Тейнер вважає ракети AMRAAM найпоширенішими у системах ПРО країн НАТО. Альянс має понад 10 000 таких ракет. Оборонне виробництво НАТО дозволяє виготовляти понад 800 ракет.

Одна батарея NASAMS складається з 9 пускових установок із 54 ракетами, її вартість — близько 64 млн доларів.

Ракети AMRAAM закупили близько 40 країн, їх можна встановлювати на винищувачі F-15, Eurofighter Typhoon, F-16, F-22, Tornado, Harrier та інші.

Нагадаємо, що Вашингтон разом із західними союзниками хочуть допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. Головним завданням стане збір різних систем ППО та навчання персоналу.

Ізраїль, за даними ЗМІ, не відправить Києву систему ППО "Залізний купол", оскільки в Єрусалимі хочуть зберегти контакти з Росією через бойові дії у Сирії та інших місцях.

Штати обіцяли незабаром відправити Україні 2 комплекси NASAMS. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що українські військові проходили навчання щодо використання цих систем.